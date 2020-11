Indexy S&P 500 a Nasdaq Composite uzavreli na rekordoch

New York 27. novembra (TASR) - Akcie v USA sa v piatok v skrátenom obchodovaní posilnili. Širší index S&P 500 a technologický index Nasdaq Composite uzavreli na nových rekordných maximách. Rast akcií tento týždeň podporili pozitívne správy týkajúce sa potenciálnych vakcín proti ochoreniu COVID-19 rovnako ako zníženie politickej neistoty v USA.



Kľúčový americký index Dow Jones Industrial Average si v piatok pripísal 0,14 % a uzavrel na 29.910,37 bodu. S&P 500 stúpol o 0,24 % na 3638,35 bodu a ukončil obchodovanie na rekordnom zatváracom maxime. Technologický Nasdaq Composite vzrástol o 0,92 % na 12.205,85 bodu a uzavrel na historickom maxime. V piatok sa na Wall Street obchodovalo len do 19.00 h SEČ.



Dow Jones sa za celý uplynulý týždeň posilnil o 2,2 %, S&P 500 o 2,3 % a Nasdaq takmer o 3 %. Dow Jones v utorok prvýkrát v histórii prelomil hranicu 30.000 bodov a stanovil nové rekordné maximum.



"To, čoho sme svedkami dnes, tento týždeň a tento mesiac, je pokračujúci nárast optimizmu," uviedol šéf obchodovania a analýz firmy Harvest Volatility Management Mike Zigmont. "Prostredie pre rizikové aktíva sa čoraz viac zlepšuje," dodal. Ako dôvod uviedol nádeje, že čoskoro bude k dispozícii vakcína proti ochoreniu COVID-19, a zníženie politických rizík v USA.



Dow Jones si od začiatku novembra pripísal 12,9 % a je na dobrej ceste zaznamenať najprudší mesačný nárast od januára 1987. S&P 500 sa v novembri doteraz zvýšil o 11,3 % a Nasdaq o 11,9 %.