Akcie v USA sa prudko prepadli, Dow Jones stratil 1100 bodov
V reakcii na prehĺbenie konfliktu v Iráne výrazne vzrástli ceny ropy a výnosy dlhopisov vlády USA.
Autor TASR
New York 3. marca (TASR) - Akcie v USA sa v utorok po otvorení obchodovania v New Yorku prudko prepadli, pričom kľúčový index Dow Jones Industrial Average klesol o 1100 bodov. V reakcii na prehĺbenie konfliktu v Iráne výrazne vzrástli ceny ropy a výnosy dlhopisov vlády USA. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.
Dow Jones o 16.15 h SEČ strácal 1111,94 bodu alebo 2,27 % a nachádzal sa na 47.792,84 bodu. Širší index S&P 500 klesol o 2,2 % a technologický Nasdaq Composite o 2,3 %.
Obchodníci sa začali obávať, že konflikt medzi USA a Iránom potrvá dlhšie, než sa predpokladalo. Ceny ropy v utorok pokračovali v prudkom raste, keď sa posilnili o 8 %.
Podľa iránskych médií, na ktoré sa odvolala agentúra Reuters, veliteľ Revolučných gárd uviedol, že Hormuzský prieliv, ktorý je najdôležitejšou svetovou trasou pre prepravu ropy, je uzavretý a Irán zaútočí na každú loď, ktorá sa pokúsi preplávať. Konflikt sa prehlbuje už štvrtý deň a objavili sa ďalšie signály eskalácie.
Americký prezident Donald Trump varoval, že konflikt môže trvať viac než štyri týždne.
Rast cien energií podporil výnosy amerických dlhopisov, keďže investori sa obávajú, že vyššie ceny ropy môžu spôsobiť zrýchlenie inflácie. To znížilo očakávania, že americká centrálna banka (Fed) bude pokračovať v uvoľňovaní menovej politiky.
