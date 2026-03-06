< sekcia Ekonomika
Akcie v USA sa prudko prepadli, Dow Jones stratil 900 bodov
Obchodníci tiež reagovali na nečakané ochladenie trhu práce v USA.
Autor TASR
New York 6. marca (TASR) - Akcie v USA sa v piatok po otvorení obchodovania v New Yorku prudko prepadli, pričom kľúčový index Dow Jones Industrial Average klesol o 900 bodov. V reakcii na prehĺbenie konfliktu v Iráne výrazne vzrástli ceny ropy. Obchodníci tiež reagovali na nečakané ochladenie trhu práce v USA. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.
Dow Jones sa o 15.58 h SEČ nachádzal so stratou 921,79 bodu alebo 1,92 % na 47.032,95 bodu. Širší index S&P 500 klesol o 1,4 % a technologický Nasdaq Composite o 1,2 %.
Počet pracovných miest mimo poľnohospodárstvo v USA sa vo februári znížil o 92.000 po januárovom náraste o 126.000 miest (revízia z +130.000), uviedlo americké ministerstvo práce. Analytici očakávali zvýšenie o 60.000. Miera nezamestnanosti vo februári vzrástla na 4,4 % z januárových 4,3 %.
Cena americkej ropy WTI sa v piatok dostala nad 89 USD (76,98 eura) za barel (159 litrov) a cena sveromorskej ropy Brent nad 91 USD za barel. Dôvodom je konflikt medzi USA a Iránom, ktorý sa rozšíril naprieč Blízkym východom, narušil produkciu energií v regióne a takmer zastavil dopravu v Hormuzskom prielive, jednej z najdôležitejších lodných trás na svete.
Americký prezident Donald Trump v piatok uviedol, že nechce žiadnu dohodu s Iránom, ale požaduje od Teheránu bezpodmienečnú kapituláciu.
Katarský minister energetiky Saad al-Kaabí pre britský denník Financial Times povedal, že ceny ropy môžu v najbližších týždňoch vystúpiť až na 150 USD za barel, ak tankery nebudú môcť plávať cez Hormuzský prieliv.
„Trhy zostávajú v režime vyhýbania sa riziku, keďže rastú obavy z trvania konfliktu a možných narušení dodávok energií,“ uviedol analytik spoločnosti Edward Jones Angelo Kourkafas. Dodal, že rast cien ropy zvyšuje inflačné riziká, ktoré môžu oslabiť spotrebiteľské výdavky.
Zároveň pripomenul, že štrukturálne zmeny znížili zraniteľnosť USA voči ropným šokom. Podľa neho by ropa musela zostať nad 100 USD dlhší čas, aby výraznejšie spomalila rast. USA sú od roku 2019 čistým exportérom ropy a ekonomika je menej energeticky náročná než v minulosti.
S&P 500 smeruje k týždennej strate viac než 2 %, Dow Jones k poklesu takmer o 3 % a Nasdaq o vyše 1 %.
(1 EUR = 1,1561 USD)
