Akcie v USA sa v piatok aj za celý týždeň posilnili
Všetky tri hlavné americké akciové indexy sa za uplynulý týždeň posilnili. S&P 500 sa zvýšil o 0,3 %, Nasdaq o takmer 1 % a Dow Jones o 0,5 %.
New York 6. decembra (TASR) - Akcie v USA sa v piatok (5. 15.) aj za celý týždeň posilnili, pričom širší index S&P 500 má za sebou štvordňovú ziskovú sériu a priblížil sa k rekordnému maximu. Náladu na trhu podporili očakávania, že americká centrálna banka (Fed) bude pokračovať v uvoľňovaní menovej politiky. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.
S&P v piatok vzrástol o 0,19 % na 6870,40 bodu. Piatok bol pre S&P tiež deviatym pozitívnym dňom z uplynulých desiatich obchodných dní. Technologický index Nasdaq Composite stúpol o 0,31 % na 23.578,13 bodu. Kľúčový index Dow Jones Industrial Average si polepšil o 104,05 bodu alebo 0,22 % a uzavrel na 47.954,99 bodu.
V piatok zverejnené údaje o inflácii podporili očakávania, že Fed na budúci týždeň opäť zníži úrokové sadzby, čo podporilo rizikový apetít investorov.
