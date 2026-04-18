Sobota 18. apríl 2026
Akcie v USA sa v piatok dostali na nové rekordy

Na elektronickej tabuli je hlavný index newyorskej burzy Dow Jones Industrial Average, ktorý zaznamenal nový rekord, keď prvýkrát prekročil hranicu 29.000 bodov v piatok 10. januára 2020. Foto: TASR/AP

Všetky tri hlavné americké akciové indexy majú za sebou ďalší ziskový týždeň. Za celý týždeň sa S&P 500 posilnil o 4,53 %, Nasdaq o 6,84 % a Dow Jones o 3,2 %.

Autor TASR
New York 18. apríla (TASR) - Akcie v USA sa v piatok (17. 4.) dostali na nové rekordy. Širší index S&P 500 prvýkrát uzavrel nad hranicou 7100 bodov a technologický Nasdaq Composite má za sebou najdlhšiu ziskovú sériu od roku 1992. Akcie podporilo vyhlásenie Iránu, že Hormuzský prieliv je otvorený. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a CNBC.

S&P 500 v piatok vzrástol o 1,2 % na 7126,06 bodu. Nasdaq stúpol o 1,52 % na 24.468,48 bodu a zaznamenal trinásty ziskový deň po sebe, čo je jeho najdlhšia takáto séria od roku 1992. Oba indexy dosiahli nové intradenné aj zatváracie rekordy. Kľúčový Dow Jones Industrial Average si pripísal 868,71 bodu alebo 1,79 % a uzavrel na 49.447,43 bodu.

Všetky tri hlavné americké akciové indexy majú za sebou ďalší ziskový týždeň. Za celý týždeň sa S&P 500 posilnil o 4,53 %, Nasdaq o 6,84 % a Dow Jones o 3,2 %.
Neprehliadnite

HRABKO: Od premiérov závisí, či sa nevrátia zlé vzťahy SR a Maďarska

ULICAMI BRATISLAVY: Máme sa báť zemetrasení?

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Apríl sa ukazuje v plnej sile

J.HRABKO KOMENTUJE ÚSTAVNÉ NOVELY V NRSR: Niečo za niečo