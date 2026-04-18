Akcie v USA sa v piatok dostali na nové rekordy
Všetky tri hlavné americké akciové indexy majú za sebou ďalší ziskový týždeň. Za celý týždeň sa S&P 500 posilnil o 4,53 %, Nasdaq o 6,84 % a Dow Jones o 3,2 %.
Autor TASR
New York 18. apríla (TASR) - Akcie v USA sa v piatok (17. 4.) dostali na nové rekordy. Širší index S&P 500 prvýkrát uzavrel nad hranicou 7100 bodov a technologický Nasdaq Composite má za sebou najdlhšiu ziskovú sériu od roku 1992. Akcie podporilo vyhlásenie Iránu, že Hormuzský prieliv je otvorený. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a CNBC.
S&P 500 v piatok vzrástol o 1,2 % na 7126,06 bodu. Nasdaq stúpol o 1,52 % na 24.468,48 bodu a zaznamenal trinásty ziskový deň po sebe, čo je jeho najdlhšia takáto séria od roku 1992. Oba indexy dosiahli nové intradenné aj zatváracie rekordy. Kľúčový Dow Jones Industrial Average si pripísal 868,71 bodu alebo 1,79 % a uzavrel na 49.447,43 bodu.
