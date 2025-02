Akcie v USA sa v piatok oslabili, keď Dow Jones stratil vyše 400 bodov

New York 8. februára (TASR) - Akcie v USA sa v piatok (7. 2.) oslabili, keď kľúčový index Dow Jones Industrial Average stratil viac ako 400 bodov. Dôvodom výpredaja boli obavy z inflácie a ciel. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.



Všetky tri hlavné americké indexy v piatok klesli po tom, čo prezident Donald Trump avizoval, že plánuje prijať recipročné clá na obchodných partnerov. To by mohlo znamenať zvýšenie colných sadzieb tak, aby sa vyrovnali sadzbám účtovaným Spojeným štátom.



Dow Jones v piatok odpísal 444,23 bodu alebo 0,99 % a uzavrel na 44.303,40 bodu. Širší index S&P 500 sa znížil o 0,95 % na 6025,99 bodu a technologický Nasdaq Composite o 1,36 % na 19.523,40 bodu. Piatkový pokles spôsobil, že všetky tri hlavné indexy skončili za celý týždeň v strate.