Akcie v USA sa v piatok oslabili

New York 20. augusta (TASR) - Wall Street sa v piatok (19. 8.) oslabila a po štyroch týždňoch rastu zaznamenala týždňový pokles. Dôvodom bolo oživenie obáv zo zvyšovania úrokových sadzieb.



Kľúčový americký index Dow Jones Industrial Average v piatok stratil 292,30 bodu alebo 0,86 % a uzavrel na 33.706,74 bodu. Širší index S&P 500 klesol o 1,29 % na 4228,48 bodu a technologický index Nasdaq Composite o 2,01 % na 12.705,22 bodu.



Dow Jones sa za celý uplynulý týždeň oslabil o 1,21 %, S&P 500 o 0,16 % a Nasdaq o 2,62 %. S&P 500 a Nasdaq Composite prerušili svoje pozitívne série, keď pretým zaznamenali štyri týždňové nárasty po sebe, pričom pre oba indexy to bola najdlhšia zisková séria od novembra 2021.



Zápisnica z posledného zasadnutia menového výboru (FOMC) americkej centrálnej banky (Fed) zverejnená v stredu (17. 8.) signalizovala, že Fed zrejme bude v najbližšom čase pokračovať v agresívnom sprísňovaní menovej politiky. To neskôr potvrdili aj jastrabie komentáre šéfa saintlouiského Fedu Jamesa Bullarda. To utlmilo nádeje investorov, ktorí dúfali, že Fed spomalí zvyšovanie sadzieb.