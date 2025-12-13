< sekcia Ekonomika
Akcie v USA sa v piatok oslabili
Autor TASR
New York 13. decembra (TASR) - Akcie v USA sa v piatok (12. 12.) oslabili. Investori pokračovali v zbavovaní sa technologických titulov a presúvali sa do hodnotných oblastí trhu. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.
Kľúčový index Dow Jones Industrial Average v piatok stratil 245,96 bodu alebo 0,51 % a uzavrel na 48.458,05 bodu, pričom predtým počas obchodovania sa dostal na nové rekordné maximum. Širší index S&P 500 klesol o 1,07 % na 6827,41 bodu a technologický index Nasdaq Composite o 1,69 % na 23.195,17 bodu.
Negatívny vplyv na S&P a Nasdaq mal prepad o viac ako 11 % akcií Broadcomu. Podľa niektorých analytikov boli dôvodom obavy z poklesu marží. Firma pritom v uplynulom kvartáli prekonala očakávania trhu a zverejnila vysoké prognózy na aktuálny kvartál.
S&P 500 a Nasdaq majú za sebou stratový týždeň, pričom klesli o 0,6 %, respektíve o 1,6 %. Dow Jones si za týždeň polepšil o 1,1 %.
