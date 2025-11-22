< sekcia Ekonomika
Akcie v USA sa v piatok oživili, ale za týždeň sa výrazne oslabili
Náladu na trhu zlepšili vyjadrenia šéfa newyorského Fedu Johna Williamsa, ktorý signalizoval, že americká centrálna banka (Fed) by mohla v decembri opäť uvoľniť menovú politiku.
Autor TASR
New York 2. novembra (TASR) - Akcie v USA sa na konci týždňa oživili po predchádzajúcom rozsiahlom výpredaji, pričom kľúčový index Dow Jones Industrial Average uzavrel piatkové (21. 11.) obchodovanie so ziskom takmer 500 bodov. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.
Dow Jones si v piatok pripísal 493,15 bodu alebo 1,08 % a uzavrel na 46.245,41 bodu. Širší index S&P 500 vzrástol o 0,98 % na 6602,99 bodu a technologický index Nasdaq Composite o 0,88 % na 22.273,08 bodu.
„Menovú politiku považujem za mierne reštriktívnu, hoci o niečo menej ako pred našimi nedávnymi opatreniami,“ uviedol Williams. „Preto stále vidím v blízkej budúcnosti priestor na ďalšie úpravy kľúčovej úrokovej sadzby, aby sa menová politika priblížila k neutrálnemu nastaveniu, čím by sa zachovala rovnováha pri dosahovaní oboch našich cieľov.“
Komentáre významného člena Fedu, akým je Williams, boli pre investorov signálom, že menový výbor Fedu (FOMC) v decembri pravdepodobne zníži kľúčovú úrokovú sadzbu už po tretíkrát v tomto roku. Podľa CME FedWatch pravdepodobnosť uvoľnenia menovej politiky v decembri stúpla na 70 % zo 40 % vo štvrtok (20. 11.).
Všetky tri hlavné americké indexy zaznamenali aj napriek piatkovému oživeniu za celý uplynulý týždeň výrazné straty. Dow Jones aj S&P 500 sa oslabili približne o 2 % a Nasdaq až o 2,7 %.
