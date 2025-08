New York 1. augusta (TASR) - Akcie v USA sa v piatok po otvorení výrazne oslabili, pričom kľúčový index Dow Jones Industrial Average strácal vyše 600 bodov. Dôvodom bola správa z trhu práce, ktorá signalizuje ochladenie ekonomiky, a upravené colné sadzby prezidenta Donalda Trumpa. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.



Dow Jones o 16.12 h SELČ sa nachádzal so stratou 633,95 bodu alebo 1,44 % na 43.497,03 bodu. Širší index S&P 500 klesol o 1,55 % na 6241,28 bodu a technologický index Nasdaq Composite o 2,03 % na 20.692,99 bodu.



V USA sa v júli vytvorilo menej pracovných miest, než sa očakávalo. Výrazne menej, než sa predpokladalo, ich vzniklo aj v predchádzajúcich dvoch mesiacoch. Nepredvídateľná obchodná politika prezidenta Trumpa totiž zneistila amerických zamestnávateľov.



Mimo poľnohospodárstva vzniklo v júli 73.000 pracovných miest po 14.000 v júni (revízia zo 147.000), uviedlo americké ministerstvo práce. Ekonómovia počítali s nárastom o 105.000.



Ministerstvo zároveň výrazne revidovalo čísla za uplynulé dva mesiace, pričom podľa nových údajov v máji a júni vzniklo celkovo o 258.000 pracovných miest menej, než sa pôvodne uvádzalo. To signalizuje, že trh práce v USA sa oslabuje už dlhšie.



V piatok po otvorení obchodovania výrazne klesli akcie bánk. Dôvodom sú obavy, že spomaľovanie ekonomiky by mohlo zasiahnuť rast úverov. Akcie JPMorgan Chase padli približne o 4 %, akcie Bank of America a Wells Fargo o viac ako 3 %.