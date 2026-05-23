Akcie v USA sa v piatok posilnili a Dow Jones sa dostal na nový rekord
Autor TASR
New York 23. mája (TASR) - Akcie v USA v piatok (22. 5.) vzrástli, keď ich podporil pokles výnosov štátnych dlhopisov. Kľúčový index Dow Jones Industrial Average stúpol o takmer 300 bodov a uzavrel na novom rekorde. Širší index S&P 500 má za sebou ôsmy ziskový týždeň. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.
Dow Jones si v piatok pripísal 294,04 bodu alebo 0,58 % a uzavrel na 50.579,70 bodu. Dow Jones dosiahol počas obchodovania nové historické maximum a takisto uzavrel na novom rekorde. S&P 500 vzrástol o 0,37 % na 7473,47 bodu a technologický index Nasdaq Composite o 0,19 % na 26.343,97 bodu.
Všetky tri hlavné americké indexy sa počas uplynulého obchodného týždňa posilnili. S&P 500 sa zvýšil o 0,9 %. To bol jeho ôsmy ziskový týždeň za sebou. Naposledy zaznamenal takto dlhú pozitívnu sériu na konci roka 2023. Dow Jones stúpol o 2,1 % a dosiahol tretí pozitívny týždeň zo štyroch. Nasdaq vzrástol 0,5 % a zaznamenal siedmy týždenný rast za uplynulých osem týždňov.
