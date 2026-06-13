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Akcie v USA sa v piatok posilnili

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Na elektronickej tabuli je hlavný index newyorskej burzy Dow Jones Industrial Average, ktorý zaznamenal nový rekord, keď prvýkrát prekročil hranicu 29.000 bodov v piatok 10. januára 2020. Foto: TASR/AP

Vesmírna spoločnosť SpaceX Elona Muska v piatok debutovala na burze Nasdaq s cenou 150 USD (129,68 eura), pričom cena prvotnej ponuky akcií (IPO) bola na úrovni 135 USD.

Autor TASR
New York 13. júna (TASR) - Akcie v USA sa v piatok (12. 6.) posilnili. Podporil ich prudký nárast akcií SpaceX pri burzovom debute a nádeje, že dohoda o ukončení konfliktu na Blízkom východe je na dosah. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.

Kľúčový index Dow Jones Industrial Average si pripísal 353,51 bodu alebo 0,70 % a uzavrel na 51.202,26 bodu. Širší index S&P 500 stúpol o 0,50 % na 7431,46 bodu a technologický index Nasdaq Composite o 0,31 % na 25.888,84 bodu.

Vesmírna spoločnosť SpaceX Elona Muska v piatok debutovala na burze Nasdaq s cenou 150 USD (129,68 eura), pričom cena prvotnej ponuky akcií (IPO) bola na úrovni 135 USD. Akcia krátko po začiatku obchodovania vyskočila o viac než 20 % a uzavrela so ziskom 19 % na približne 161 USD.

(1 EUR = 1,1567 USD)
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