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Akcie v USA sa v piatok posilnili

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Index S&P 500 podporili akcie Nvidia, ktoré sa posilnili približne o 4 %.

Autor TASR
New York 11. júla (TASR) - Akcie v USA sa v piatok (10. 6.) posilnili, pričom širší index S&P 500 a technologický Nasdaq Composite majú za sebou aj ziskový týždeň. Podporili ich veľké technologické tituly. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.

S&P 500 v piatok stúpol o 0,42 % na 7575,39 bodu a Nasdaq Composite o 0,29 % na 26.281,61 bodu. Kľúčový index Dow Jones Industrial Average si pripísal 149,60 bodu alebo 0,29 % a uzavrel na 52.637,01 bodu.

Index S&P 500 podporili akcie Nvidia, ktoré sa posilnili približne o 4 %. Akcie Meta Platforms vyskočili asi o 6 % a za celý týždeň si polepšili takmer o 15 %, čo bol ich najlepší týždenný výkon od začiatku roka 2024.

S&P 500 aj Nasdaq si za uplynulý obchodný týždeň pripísali viac než 1 %. Naopak, Dow Jones za celý týždeň klesol o 0,5 %.
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