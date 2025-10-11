Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 11. október 2025Meniny má Valentína
< sekcia Ekonomika

Akcie v USA sa v piatok výrazne oslabili

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Dow Jones v piatok stratil 878,82 bodu alebo 1,90 % a uzavrel na 45.479,60 bodu.

Autor TASR
New York 11. októbra (TASR) - Akcie v USA sa v piatok (10. 10.) výrazne oslabili. Kľúčový americký index Dow Jones Industrial Average padol takmer o 900 bodov a širší index S&P 500 klesol najprudšie od apríla. Dôvodom boli varovania amerického prezidenta Donalda Trumpa, že zavedie nové clá na dovoz z Číny. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.

Dow Jones v piatok stratil 878,82 bodu alebo 1,90 % a uzavrel na 45.479,60 bodu. S&P 500 klesol o 2,71 % na 6552,51 bodu a technologický index Nasdaq Composite o 3,56 % na 22.204,43 bodu.

S&P 500 v piatok padol najprudšie od 10. apríla. Dôvodom bolo, že Trump pohrozil vyššími clami voči Číne, ktorú obvinil z „veľmi nepriateľského správania“ pre exportné reštrikcie týkajúce sa vzácnych zemín, ktoré sú kľúčovým zdrojom pre technologický a obranný priemysel. Trump tiež pohrozil, že zruší plánované stretnutie s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom.

„Očakávania týkajúce sa obchodnej dohody s Čínou sa práve rozplynuli,“ uviedol zakladateľ spoločnosti KKM Financial Jeff Kilburg. Dodal, že investori vyberali zisky po predchádzajúcom raste.

Všetky tri hlavné americké indexy sa za uplynulý obchodný týždeň oslabili. S&P 500 za celý týždeň stratil 2,4 %, Nasdaq 2,5 % a Dow Jones 2,7 %.
.

Neprehliadnite

Fico: Rozpočet zabezpečí, že verejné financie budú pod kontrolou

Vláda schválila návrh rozpočtu na budúci rok

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Babie leto zatiaľ v nedohľadne. Príde vôbec?

R. Kaliňák potvrdil, že O. Rózsa je jeho poradcom