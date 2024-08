Akcie v USA sa v piatok výrazne posilnili

New York 24. augusta (TASR) - Akcie v USA sa v piatok (23. 8.) posilnili, pričom kľúčový index Dow Jones Industrial si pripísal viac ako 450 bodov. Podporili ich vyjadrenia šéfa americkej centrálnej banky (Fed) Jeroma Powella, ktoré zvýšili očakávania, že Fed už v septembri uvoľní menovú politiku. TASR o tom informuje na základe správ CNBC a Reuters.



Dow Jones v piatok vzrástol o 462,30 bodu alebo o 1,14 % a uzavrel na 41.175,08 bodu. Širší index S&P 500 stúpol o 1,15 % na 5634,61 bodu a technologický index Nasdaq Composite o 1,47 % na 17.877,79 bodu. S&P 500 sa tak opäť priblížil k historickému maximu z minulého mesiaca.



Zásluhou piatkového zvýšenia si všetky tri hlavné akciové indexy v USA pripísali zisky. Dow Jones za celý týždeň vzrástol o takmer 1,3 %, S&P 500 o 1,45 % a Nasdaq o 1,4 %.



Akcie v piatok ráno podporil prejav Powella, ktorý signalizoval, že Fed čoskoro zníži úrokové sadzby. "Nastal čas na korekciu menovej politiky," uviedol Powell na stretnutí centrálnych bankárov v Jackson Hole. Dodal, že "smerovanie menovej politiky je jasné," pričom načasovanie a tempo znižovania sadzieb bude závisieť od údajov prichádzajúcich z ekonomiky, inflačného výhľadu a rovnováhy rizík.



Trh všeobecne očakáva, že Fed uvoľní menovú politiku na septembrovom zasadnutí menového výboru. To by malo byť prvé zníženie sadzieb od agresívneho sprísňovania, ktoré sa udialo od marca 2022 do júla 2023. V tomto období Fed zvýšil sadzby trinásťkrát po sebe. Kľúčová sadzba v USA sa odvtedy nachádza na 23-ročnom maxime v pásme 5,25 % až 5,50 %.