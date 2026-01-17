< sekcia Ekonomika
Akcie v USA sa za celý týždeň oslabili
Všetky tri hlavné americké indexy sa za uplynulý týždeň oslabili, pričom S&P 500 klesol 0,4 %, Dow Jones o 0,3 % a Nasdaq o 0,7 %.
Autor TASR
New York/Bratislava 17. januára (TASR) - Akcie v USA v piatok (16. 1.) takmer stagnovali, no za celý týždeň sa oslabili. Trhy spracovávali nové vyjadrenia prezidenta Donalda Trumpa týkajúce sa americkej centrálnej banky (Fed) a geopolitiky. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.
Širší index S&P 500 v piatok klesol o 0,06 % na 6940,01 bodu a technologický Nasdaq Composite takisto o 0,06 % na 23.515,39 bodu. Kľúčový index Dow Jones Industrial Average stratil 83,11 bodu alebo 0,17 % a uzavrel na 49.359,33 bodu.
Hlavné americké akciové indexy sa v piatok dostali na denné minimá po tom, čo Trump signalizoval, že by si želal, aby šéf Národnej ekonomickej rady Kevin Hassett zostal vo svojej funkcii, čo spochybnilo jeho pozíciu favorita na post predsedu Fedu po skončení mandátu Jeroma Powella v máji.
Po Trumpových slovách sa podľa trhových predpovedí do čela favoritov na post šéfa Fedu posunul bývalý guvernér Fedu Kevin Warsh.
Predovšetkým technologické tituly predtým podporili dobré výsledky výrobcov čipov. Bankové tituly však počas týždňa oslabovali napriek dobrým výsledkom. Dôvodom boli obavy z Trumpovej výzvy na zastropovanie úrokov z kreditných kariet. JPMorgan Chase aj Bank of America klesli o 5 %.
Týždeň bol pre investorov turbulentný, poznačený správami z Washingtonu, od diskusií o nezávislosti Fedu až po zvýšené geopolitické napätie v Iráne a Grónsku. V piatok Trump vyhlásil, že môže zaviesť clá na krajiny, ktoré „nepodporia“ úsilie USA o získanie Grónska.
