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Akcie v USA uzavreli skrátený obchodný týždeň nárastom
Akcie v USA v stredu (17. 6.) klesli po prvom zasadnutí Fedu pod vedením Kevina Warsha, ktoré vyvolalo obavy z ďalšieho smerovania menovej politiky.
Autor TASR
New York 20. júna (TASR) - Akcie v USA uzavreli skrátený obchodný týždeň nárastom. Zotavili sa tak z výpredaja uprostred týždňa, ktorý spustil nárast očakávaní, že americká centrálna banka (Fed) tento rok sprísni menovú politiku. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.
Kľúčový index Dow Jones Industrial Average si vo štvrtok (18. 6.) pripísal 72,15 bodu alebo 0,14 % a uzavrel na 51.564,70 bodu. Širší index S&P 500 stúpol o 1,08 % na 7500,58 bodu a technologický index Nasdaq Composite o 1,91 % na 26.517,93 bodu.
Všetky tri hlavné americké akciové indexy zaznamenali za celý skrátený týždeň zisky. S&P 500 sa zvýšil o 0,9 %, čo bol jeho 11. rastový týždeň z posledných 12. Dow Jones za týždeň vzrástol o 0,7 % a Nasdaq o 2,4 %.
Vo štvrtok sa oživili polovodičové tituly, keď ich podporil nárast akcií Intelu, ktoré vyskočili o 10,6 %. Americký prezident Donald Trump totiž uviedol, že Intel bude spolupracovať s Applom na vývoji a výrobe čipov v USA. Akcie Nvidie stúpli približne o 3 % a Micronu až o takmer 9 %. ETF iShares Semiconductor (SOXX) sa posilnil o viac než 6 %.
Akcie v USA v stredu (17. 6.) klesli po prvom zasadnutí Fedu pod vedením Kevina Warsha, ktoré vyvolalo obavy z ďalšieho smerovania menovej politiky. Predstavitelia menového výboru (FOMC) totiž signalizovali, že Fed by mohol tento rok zvýšiť úrokové sadzby.
Kľúčový index Dow Jones Industrial Average si vo štvrtok (18. 6.) pripísal 72,15 bodu alebo 0,14 % a uzavrel na 51.564,70 bodu. Širší index S&P 500 stúpol o 1,08 % na 7500,58 bodu a technologický index Nasdaq Composite o 1,91 % na 26.517,93 bodu.
Všetky tri hlavné americké akciové indexy zaznamenali za celý skrátený týždeň zisky. S&P 500 sa zvýšil o 0,9 %, čo bol jeho 11. rastový týždeň z posledných 12. Dow Jones za týždeň vzrástol o 0,7 % a Nasdaq o 2,4 %.
Vo štvrtok sa oživili polovodičové tituly, keď ich podporil nárast akcií Intelu, ktoré vyskočili o 10,6 %. Americký prezident Donald Trump totiž uviedol, že Intel bude spolupracovať s Applom na vývoji a výrobe čipov v USA. Akcie Nvidie stúpli približne o 3 % a Micronu až o takmer 9 %. ETF iShares Semiconductor (SOXX) sa posilnil o viac než 6 %.
Akcie v USA v stredu (17. 6.) klesli po prvom zasadnutí Fedu pod vedením Kevina Warsha, ktoré vyvolalo obavy z ďalšieho smerovania menovej politiky. Predstavitelia menového výboru (FOMC) totiž signalizovali, že Fed by mohol tento rok zvýšiť úrokové sadzby.