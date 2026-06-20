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Akcie v USA uzavreli skrátený obchodný týždeň nárastom

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Akcie v USA v stredu (17. 6.) klesli po prvom zasadnutí Fedu pod vedením Kevina Warsha, ktoré vyvolalo obavy z ďalšieho smerovania menovej politiky.

Autor TASR
New York 20. júna (TASR) - Akcie v USA uzavreli skrátený obchodný týždeň nárastom. Zotavili sa tak z výpredaja uprostred týždňa, ktorý spustil nárast očakávaní, že americká centrálna banka (Fed) tento rok sprísni menovú politiku. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.

Kľúčový index Dow Jones Industrial Average si vo štvrtok (18. 6.) pripísal 72,15 bodu alebo 0,14 % a uzavrel na 51.564,70 bodu. Širší index S&P 500 stúpol o 1,08 % na 7500,58 bodu a technologický index Nasdaq Composite o 1,91 % na 26.517,93 bodu.

Všetky tri hlavné americké akciové indexy zaznamenali za celý skrátený týždeň zisky. S&P 500 sa zvýšil o 0,9 %, čo bol jeho 11. rastový týždeň z posledných 12. Dow Jones za týždeň vzrástol o 0,7 % a Nasdaq o 2,4 %.

Vo štvrtok sa oživili polovodičové tituly, keď ich podporil nárast akcií Intelu, ktoré vyskočili o 10,6 %. Americký prezident Donald Trump totiž uviedol, že Intel bude spolupracovať s Applom na vývoji a výrobe čipov v USA. Akcie Nvidie stúpli približne o 3 % a Micronu až o takmer 9 %. ETF iShares Semiconductor (SOXX) sa posilnil o viac než 6 %.

Akcie v USA v stredu (17. 6.) klesli po prvom zasadnutí Fedu pod vedením Kevina Warsha, ktoré vyvolalo obavy z ďalšieho smerovania menovej politiky. Predstavitelia menového výboru (FOMC) totiž signalizovali, že Fed by mohol tento rok zvýšiť úrokové sadzby.
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