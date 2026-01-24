< sekcia Ekonomika
Akcie v USA uzavreli v piatok zmiešane, za celý týždeň klesli
Nasdaq Composite v piatok vzrástol o 0,28 % na 23.501,24 bodu. S&P 500 si pripísal len 0,03 % a uzavrel na 6915,61 bodu.
Autor TASR
New York 24. januára (TASR) - Akcie v USA uzavreli v piatok (23. 1.) zmiešane. Technologický Nasdaq Composite pokračoval v raste vďaka zmierneniu geopolitického napätia, zatiaľ čo širší index S&P 500 takmer stagnoval a kľúčový Dow Jones Industrial Average klesol. Všetky tri hlavné americké indexy sa za celý týždeň oslabili. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.
Nasdaq Composite v piatok vzrástol o 0,28 % na 23.501,24 bodu. S&P 500 si pripísal len 0,03 % a uzavrel na 6915,61 bodu. Dow Jones sa oslabil o 285,30 bodu alebo o 0,58 % a uzavrel na 49.098,71 bodu. Negatívny vplyv na Dow Jones mal prepad akcií Goldman Sachs o takmer 4 %.
Akcie Nvidie a AMD podporili rast Nasdaqu aj S&P 500, keď vzrástli o 1,5 %, respektíve o viac než 2 %. Podľa zdrojov CNBC plánuje šéf Nvidie Jensen Huang v najbližších dňoch navštíviť Čínu, čo posilnilo náladu v technologickom sektore. Darilo sa aj Microsoftu. Naopak, akcie Intelu padli približne o 17 % po tom, čo výrobca čipov zverejnil slabý výhľad na 1. kvartál.
Všetky tri hlavné americké indexy sa za celý týždeň oslabili, pričom Dow Jones stratil 0,5 %, S&P 500 približne 0,4 % a Nasdaq necelých 0,1 %. S&P 500 aj Nasdaq zaznamenali druhý týždňový pokles po sebe.
