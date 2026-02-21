< sekcia Ekonomika
Akcie v USA uzavreli ziskový týždeň rastom
Autor TASR
New York 21. februára (TASR) - Akcie v USA uzavreli ziskový týždeň rastom. V piatok (20. 2.) sa posilnili po tom, ako Najvyšší súd rozhodol, že prezident Donald Trump prekročil svoje právomoci, keď sa odvolal na zákon o núdzových ekonomických opatreniach s cieľom uvaliť rozsiahle clá na obchodných partnerov USA. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.
Širší index S&P 500 v piatok vzrástol o 0,69 % na 6909,51 bodu a technologický Nasdaq Composite o 0,90 % na 22.886,07 bodu. Kľúčový index Dow Jones Industrial Average si pripísal 230,81 bodu alebo 0,47 % a uzavrel na 49.625,97 bodu, keď sa zotavil z predchádzajúceho poklesu približne o 200 bodov spôsobenom slabšími údajmi z ekonomiky.
Najvyšší súd zrušil väčšinu Trumpovej colnej politiky uplatňovanej podľa zákona IEEPA, keďže tento zákon „neoprávňuje prezidenta zavádzať clá“. Verdikt môže priniesť úľavu firmám, ktorým clá zvýšili náklady, a zmierniť obavy z pretrvávajúcej inflácie v americkej ekonomike.
Trump následne oznámil, že zavedie nové globálne clo vo výške 10 %. „Teraz pôjdem iným smerom, pravdepodobne tým, ktorým som mal ísť od začiatku,“ povedal prezident na brífingu v Bielom dome.
Akcie Amazonu, ktorý podľa Wedbush Securities dováža až 70 % tovaru z Číny a už pociťoval vplyv ciel na ceny, vyskočili po rozhodnutí o viac než 2 %. Rástli aj akcie ďalších firiem, ktoré by mohli z verdiktu profitovať, napríklad Home Depot či Five Below.
„V prípade Amazonu sa veľká časť tovaru dováža z Číny, takže clá zvyšujú ceny pre zákazníkov a vyššie ceny znamenajú nižší dopyt. Odstránenie tohto rizika je dôvodom na optimizmus,“ uviedol portfóliový manažér Argent Capital Management Jed Ellerbroek.
Hoci Wall Street verdikt očakávala, zostávajú otázky, najmä či bude vláda musieť vrátiť clá, ktoré takto nezákonne vybrala od firiem. Najvyšší súd sa k refundáciám nevyjadril.
Trh zároveň reagoval na slabšie údaje z ekonomiky. HDP USA vo 4. štvrťroku expandoval len o 1,4 %, pričom ekonómovia počítali s nárastom až o 2,5 %. Ministerstvo obchodu uviedlo, že rekordne dlhé obmedzenie činnosti federálnych orgánov (shutdown) v prvej polovici kvartála spomalilo tempo rastu približne o jeden percentuálny bod.
Navyše, inflácia v USA sa na konci roka zrýchlila a pohybuje sa výrazne nad dvojpercentným cieľom americkej centrálnej banky (Fed), ukázal v piatok Fedom preferovaný cenový ukazovateľ.
Jadrový index výdavkov na osobnú spotrebu (PCE) v decembri medziročne vzrástol o 3 % po novembrovom zvýšení o 2,7 %, uviedlo americké ministerstvo obchodu. Medzimesačne jadrový PCE stúpol o 0,4 % po + 0,2 % v predchádzajúcom mesiaci.
PCE vrátane výdavkov na potraviny a energie medzimesačne vzrástol o 0,4 % a medziročne o 2,9 % (v novembri + 0,2 %, respektíve + 2,8 %).
Všetky tri hlavné akciové indexy v USA uzavreli týždeň so ziskom. Dow Jones si za celý týždeň polepšil o 0,3 %, S&P 500 o 1,1 % a Nasdaq prerušil päťtýždňovú sériu poklesov, keď si pripísal 1,5 %.
