Akcie v USA v piatok klesli

New York 16. novembra (TASR) - Akcie v USA sa uplynulý piatok oslabili, keď kľúčový americký index Dow Jones Industrial Average klesol o viac než 300 bodov. Povolebné nadšenie sa vytratilo a náladu na trhu zhoršili obavy, týkajúce sa vývoja úrokových sadzieb. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.



Dow Jones v piatok stratil 305,87 bodu alebo 0,70 % a uzavrel na 43.444,99 bodu. Širší index S&P 500 sa znížil o 1,32 % na 5870,62 bodu a technologický index Nasdaq Composite o 2,24 % na 18.680,12 bodu.



Negatívny vplyv na Dow Jones aj S&P 500 mal výrazný pokles farmaceutických titulov. Akcie spoločnosti Amgen padli približne o 4,2 % a výrobcu vakcín Moderna až o 7,3 %. Novozvolený prezident Donald Trump totiž vo štvrtok (14. 11.) uviedol, že plánuje na post ministra zdravotníctva nominovať odporcu vakcín Roberta F. Kennedyho ml. Biotechnologický ETF SPDR S&P Biotech ETF (XBI) sa prepadol o viac ako 5 % a zaznamenal najhorší týždeň od roku 2020. V piatok sa oslabili aj technologické tituly s výnimkou Tesly.



Náladu na trhu zhoršil pokles očakávaní, týkajúcich sa uvoľňovania menovej politiky. Šéf americkej centrálnej banky (Fed) Jerome Powell totiž vo štvrtok vyhlásil, že Fed sa vzhľadom na silný rast ekonomiky USA nemusí ponáhľať so znižovaním sadzieb. Šéfka bostonského Fedu Susan Collinsová potom pre denník The Wall Street Journal povedala, že decembrové zníženie sadzieb nie je isté.



Všetky tri hlavné akciové indexy v USA sa za celý týždeň oslabili. Nadšenie, ktoré na trhu vyvolalo Trumpovo víťazstvo vo voľbách, totiž ochablo. Ešte v pondelok sa všetky tri indexy dotkli nových maxím, potom sa však posilňovanie zastavilo. S&P 500 za celý týždeň klesol o 2,1 %, Nasdaq Composite o 3,2 % a Dow Jones o 1,2 %.