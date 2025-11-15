< sekcia Ekonomika
Akcie v USA v piatok uzavreli zmiešane, Nasdaq po 3 dňoch vzrástol
Hlavné americké akciové indexy zaznamenali vo štvrtok najhorší deň od 10. októbra. Dow Jones padol približne o 800 bodov a Nasdaq o viac ako 2 %.
Autor TASR
New York 15. novembra (TASR) - Akcie v USA v piatok (14. 11.) uzavreli zmiešane. Technologický index Nasdaq Composite sa oživil a prerušil 3-dňovú stratovú sériu. Investori totiž nakupovali kľúčové technologické tituly deň po tom, ako Wall Street zaznamenala najhorší deň za viac ako 1 mesiac. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.
Nasdaq Composite sa v piatok zvýšil o 0,13 % na 22.900,59 bodu. Širší index S&P 500 takmer stagnoval, keď sa oslabil o 0,05 % na 6734,11 bodu. Kľúčový index Dow Jones Industrial Average stratil 309,74 bodu alebo 0,65 % a uzavrel na 47.147,48 bodu.
Technologické tituly sa po tlaku v uplynulých dňoch mierne oživili. Lídri v oblasti umelej inteligencie (AI), ako sú Nvidia a Oracle, mierne vzrástli. Rovnako si polepšili aj akcie Palantiru a Tesly, ktoré v predchádzajúci deň padli o viac ako 6 %. Technologický fond SPDR uzavrel v piatok so ziskom o 0,5 %, čím čiastočne vykompenzoval pokles o 2 % zo štvrtka (13. 11.).
Hlavné americké akciové indexy zaznamenali vo štvrtok najhorší deň od 10. októbra. Dow Jones padol približne o 800 bodov a Nasdaq o viac ako 2 %. Za celý uplynulý týždeň Dow Jones stúpol o 0,3 % a S&P 500 o 0,1 %. Nasdaq, naopak, klesol o 0,5 %.
