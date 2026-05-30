sekcia Ekonomika
Akcie v USA v piatok vzrástli a uzavreli na nových rekordoch
Autor TASR
New York 30. mája (TASR) - Akcie v USA sa v piatok (29. 5.) posilnili a uzavreli na nových rekordných maximách, keď ich podporil pokles cien ropy. Motorom rastu bol opäť technologický sektor. Všetky hlavné americké indexy majú za sebou ziskový máj, pričom technologický Nasdaq Composite sa za uplynulý mesiac zvýšil o 8 %. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.
Kľúčový index Dow Jones Industrial Average si v piatok pripísal 363,49 bodu alebo 0,72 % a uzavrel na 51.032,46 bodu. Širší index S&P 500 vzrástol o 0,22 % na 7580,06 bodu a Nasdaq Composite o 0,2 % na 26.972,62 bodu. Všetky tri indexy dosiahli počas obchodovania aj nové historické maximá.
Akcie Dell Technologies v piatok vyskočili takmer o 33 % a zaznamenali najlepší deň v histórii firmy. Výrobca počítačov a serverov zaznamenal v 1. kvartáli lepšie výsledky, než sa čakalo, a zvýšil celoročný výhľad.
Akcie čipových firiem Micron a Qualcomm vzrástli o 5 %, respektíve 3 %. Obe spoločnosti majú za sebou skvelý mesiac, keď akcie Micronu v máji vyskočili takmer o 88 % a akcie Qualcommu takmer o 40 %.
Všetky tri hlavné akciové indexy v USA majú za sebou ziskový týždeň, keď Nasdaq stúpol viac než 2 %, S&P 500 o viac než 1 % a Dow Jones o niečo menej než 1 %.
Piatok bol posledným obchodným dňom mája a všetky tri indexy si za celý mesiac pripísali zisky. Nasdaq vzrástol o viac než 8 %, S&P 500 o 5 % a Dow Jones takmer o 3 %.
