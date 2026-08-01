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Akcie v USA v piatok vzrástli
Dow Jones si v piatok (31. 7.) pripísal 276,97 bodu alebo 0,53 % a uzavrel na 52.485,03 bodu.
Autor TASR
New York 1. augusta (TASR) - Akcie v USA uzavreli júl pozitívne, keď trh ignoroval nárast výnosov amerických štátnych dlhopisov a akcie Amazonu sa prudko posilnili. Kľúčový index Dow Jones Industrial Average zaznamenal štvrtý ziskový mesiac po sebe, naopak, S&P 500 a Nasdaq sa počas júla oslabili. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.
Dow Jones si v piatok (31. 7.) pripísal 276,97 bodu alebo 0,53 % a uzavrel na 52.485,03 bodu. Širší index S&P 500 stúpol 0,7 % na 7489,72 bodu a technologický Nasdaq Composite o 1 % na 25.373,85 bodu.
Výnosy 30-ročných dlhopisov a 10-ročných dlhopisov vlády USA prudko vzrástli v stredu (29. 7.) po tom, čo americká centrálna banka (Fed) ponechala úrokové sadzby nezmenené. Dôvodom boli pochybnosti, či dokáže udržať infláciu pod kontrolou.
Výnosy 30-ročných amerických štátnych dlhopisov v piatok stúpli približne o 4 bázické body na 5,25 % a dostali sa na najvyššiu úroveň od júla 2007. Výnosy referenčných 10-ročných štátnych dlhopisov prekročili počas dňa hranicu 4,7 % a dostali sa na najvyššiu úroveň od januára 2025.
Investori totiž začali pochybovať o odhodlaní šéfa Fedu Kevina Warsha dôsledne bojovať proti inflácii. Hoci Warsh zdôraznil, že boj s infláciou zostáva prioritou, zároveň priznal: „Nemáme žiadny čarovný prútik.“
„Keď sa výnosy 10-ročných dlhopisov približujú k piatim percentám, práve táto hranica môže začať negatívne ovplyvňovať náladu investorov a vytvárať tlak na valuácie akcií,“ povedal v rozhovore pre CNBC hlavný akciový stratég spoločnosti US Bancorp Asset Management Terry Sandven.
Náladu investorov koncom týždňa ovplyvnili aj výsledky veľkých technologických koncernov a ďalších firiem pôsobiacich v oblasti umelej inteligencie.
Akcie Amazonu vyskočili o 15 % po tom, čo spoločnosť zverejnila tržby za druhý štvrťrok nad očakávaniami analytikov. K lepším výsledkom výrazne prispel silný výkon divízie cloudových služieb.
Naopak, akcie Applu padli o viac ako 7 %. Hoci tržby spoločnosti za tretí fiškálny štvrťrok prekonali prognózy trhu, najmä vďaka 22-percentnému nárastu predaja iPhonov, negatívny vplyv na akcie firmy mali tržby divízie služieb, ktoré sklamali očakávania.
Napriek výrazným výkyvom počas týždňa zaznamenali všetky tri hlavné indexy týždenné zisky. Dow Jones aj S&P 500 si pripísali približne 1 % a Nasdaq Composite približne 1,6 %.
Za celý júl sa však S&P 500 oslabil o 0,1 % a Nasdaq o 3,2 %. Dow Jones, naopak, vzrástol o 0,3 % a zaznamenal už štvrtý ziskový mesiac v rade.
Dow Jones si v piatok (31. 7.) pripísal 276,97 bodu alebo 0,53 % a uzavrel na 52.485,03 bodu. Širší index S&P 500 stúpol 0,7 % na 7489,72 bodu a technologický Nasdaq Composite o 1 % na 25.373,85 bodu.
Výnosy 30-ročných dlhopisov a 10-ročných dlhopisov vlády USA prudko vzrástli v stredu (29. 7.) po tom, čo americká centrálna banka (Fed) ponechala úrokové sadzby nezmenené. Dôvodom boli pochybnosti, či dokáže udržať infláciu pod kontrolou.
Výnosy 30-ročných amerických štátnych dlhopisov v piatok stúpli približne o 4 bázické body na 5,25 % a dostali sa na najvyššiu úroveň od júla 2007. Výnosy referenčných 10-ročných štátnych dlhopisov prekročili počas dňa hranicu 4,7 % a dostali sa na najvyššiu úroveň od januára 2025.
Investori totiž začali pochybovať o odhodlaní šéfa Fedu Kevina Warsha dôsledne bojovať proti inflácii. Hoci Warsh zdôraznil, že boj s infláciou zostáva prioritou, zároveň priznal: „Nemáme žiadny čarovný prútik.“
„Keď sa výnosy 10-ročných dlhopisov približujú k piatim percentám, práve táto hranica môže začať negatívne ovplyvňovať náladu investorov a vytvárať tlak na valuácie akcií,“ povedal v rozhovore pre CNBC hlavný akciový stratég spoločnosti US Bancorp Asset Management Terry Sandven.
Náladu investorov koncom týždňa ovplyvnili aj výsledky veľkých technologických koncernov a ďalších firiem pôsobiacich v oblasti umelej inteligencie.
Akcie Amazonu vyskočili o 15 % po tom, čo spoločnosť zverejnila tržby za druhý štvrťrok nad očakávaniami analytikov. K lepším výsledkom výrazne prispel silný výkon divízie cloudových služieb.
Naopak, akcie Applu padli o viac ako 7 %. Hoci tržby spoločnosti za tretí fiškálny štvrťrok prekonali prognózy trhu, najmä vďaka 22-percentnému nárastu predaja iPhonov, negatívny vplyv na akcie firmy mali tržby divízie služieb, ktoré sklamali očakávania.
Napriek výrazným výkyvom počas týždňa zaznamenali všetky tri hlavné indexy týždenné zisky. Dow Jones aj S&P 500 si pripísali približne 1 % a Nasdaq Composite približne 1,6 %.
Za celý júl sa však S&P 500 oslabil o 0,1 % a Nasdaq o 3,2 %. Dow Jones, naopak, vzrástol o 0,3 % a zaznamenal už štvrtý ziskový mesiac v rade.