Akcie v USA výrazne klesli, Nasdaq zaznamenal najhorší deň od 2022

New York 10. marca (TASR) - Trojtýždňový výpredaj na akciovom trhu v USA sa v pondelok zintenzívnil. Kľúčový index Dow Jones Industrial Average padol o takmer 900 bodov a technologický index Nasdaq Composite má za sebou najhorší deň od roku 2022. Dôvodom boli obavy z recesie. TASR o tom informuje na základe správy CNBC



Dow Jones v pondelok stratil 890,01 bodu alebo 2,08 % a uzavrel na 41.911,71 bodu. Širší index S&P 500 klesol o 2,69 % na 5614,56 bodu, keď sa počas obchodovania dostal na najnižšiu úroveň od septembra. Nasdaq Composite padol o 4 % na 17.468,33 bodu a zaznamenal najhorší deň od septembra 2022.



Investori sa totiž obávajú, že neistota v oblasti colnej politiky by mohla ekonomiku uvrhnúť do recesie, čo počas víkendu nevylúčil ani americký prezident Donald Trump.



S&P 500 je o 8,7 % nižšie v porovnaní s maximom dosiahnutým 19. februára a Nasdaq Composite takmer o 14 %, čo znamená, že už je v pásme korekcie.



Veľkolepá sedmička, ktorá kedysi ťahala akciový trh, v pondelok výrazne stratila. Akcie Tesly sa prepadli o 15 % a zaznamenali najhorší deň od roku 2020. Akcie koncernov Alphabetu a Meta sa oslabili o 4,5 % a Nvidie o 5 %.