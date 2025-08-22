Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Akcie v USA výrazne vzrástli a Dow Jones sa dostal na nový rekord

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Powellov komentár podporil veľké technologické tituly. Akcie Nvidie vzrástli o 1,3 % a akcie koncernov Meta, Alphabet a Amazon o viac ako 2 %. Akcie Tesly sa posilnili približne o 5 %.

Autor TASR
New York 22. augusta (TASR) - Akcie v USA sa výrazne posilnili po tom, ako šéf americkej centrálnej banky (Fed) Jerome Powell vo svojom dlhoočakávanom prejave v Jackson Hole naznačil, že Fed by mohol čoskoro znížiť úrokové sadzby. Kľúčový americký index Dow Jones Industrial Average vyskočil o viac ako 800 bodov a dostal sa na nové rekordné maximum. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.

Dow Jones sa dostal až na 45.691,18 bodu a o 17.05 h SELČ sa nachádzal s plusom 884,94 bodu alebo 1,98 % na úrovni 45.670,44 bodu. Širší index S&P 500 stúpol o 1,65 % na 6475,30 bodu a technologický index Nasdaq Composite o 2,04 % na 21.527,50 bodu.

.

