Akcie v USA vzrástli, index Nasdaq Composite sa dostal na nový rekord
Kľúčový index Dow Jones Industrial Average si v piatok (8. 8.) polepšil o 206,97 bodu alebo o 0,47 % a uzavrel na 44.175,61 bodu.
Autor TASR
New York 9. augusta (TASR) - Akcie v USA ukončili týždeň so solídnymi ziskami, pričom lídrami boli technologické tituly. Technologický index Nasdaq Composite sa dostal na nové rekordné maximum. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.
Kľúčový index Dow Jones Industrial Average si v piatok (8. 8.) polepšil o 206,97 bodu alebo o 0,47 % a uzavrel na 44.175,61 bodu. Širší index S&P 500 vzrástol o 0,78 % na 6389,45 bodu, pričom uzavrel len tesne pod svojím zatváracím maximom.
Technologický index Nasdaq Composite si pripísal 0,98 % a ukončil piatkové obchodovanie na novom zatváracom rekorde 21.450,02 bodu, pričom počas dňa sa dostal aj na nové historické maximum 21.464,53 bodu.
Všetky tri hlavné americké indexy majú za sebou ziskový týždeň. Dow Jones za celý obchodný týždeň stúpol približne o 1,4 %, S&P 500 o 2,4 % a Nasdaq o 3,9 %.
Akcie Apple sa tento týždeň posilnili o 13 % a podporili technologický sektor indexu S&P 500 aj index Nasdaq. Dôvodom bolo oznámene plánov týkajúcich sa veľkých investícií v USA počas najbližších štyroch rokov v snahe upokojiť prezidenta Donalda Trumpa.
