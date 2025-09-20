< sekcia Ekonomika
Akcie v USA vzrástli v piatok na nové maximá
Kľúčový index Dow Jones Industrial Average si v piatok pripísal 172,85 bodu alebo 0,37 % a uzavrel na novom maxime 46.315,27 bodu.
Autor TASR
New York 20. septembra (TASR) - Akcie v USA vzrástli v piatok (19. 9.) na nové maximá. Počas obchodovania sa všetky tri hlavné americké indexy dostali na nové rekordy. Americká centrálna banka (Fed) v minulom týždni prvýkrát v tomto roku uvoľnila menovú politiku, čo podporilo rizikový apetít investorov. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.
Kľúčový index Dow Jones Industrial Average si v piatok pripísal 172,85 bodu alebo 0,37 % a uzavrel na novom maxime 46.315,27 bodu. Širší index S&P 500 vzrástol o 0,49 % na 6664,36 bodu a technologický Nasdaq Composite o 0,72 % a na úrovni 22.631,48 bodu.
Všetky tri hlavné americké akciové indexy majú za sebou ziskový týždeň. Dow Jones si polepšil o viac ako 1 %, S&P 500 o 1,2 % a Nasdaq o 2,2 %.
