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Akcie v USA zaznamenali v uplynulom týždni výrazné zisky
Všetky tri hlavné americké akciové indexy zaznamenali za celý uplynulý týždeň výrazné zisky.
Autor TASR
New York 28. novembra (TASR) - Akciové trhy v Spojených štátoch sa v piatok (27. 11.) posilnili a s výrazným ziskom uzavreli turbulentný týždeň. Všetky tri hlavné americké akciové indexy si za celý týždeň pripísali viac ako 5 %, pričom kľúčový index Dow Jones Industrial Average zaznamenal najlepší týždeň za viac ako štyri roky. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.
Dow Jones si v piatok pripísal 591,99 bodu alebo 1,18 % a uzavrel na 50.774,94 bodu. Širší index S&P 500 vzrástol o 1,60 % na 7297,49 bodu a technologický index Nasdaq Composite o 2,31 % na 24.129,50 bodu.
Motorom piatkového rastu boli technologické tituly. Akcie Meta a Amazonu sa posilnili o viac ako 3 %, respektíve približne o 4 %. Akcie výrobcu čipov Broadcom si pripísali takmer 4 % a akcie vývojára umelej inteligencie (AI) Anthropic takmer 11 %.
Všetky tri hlavné americké akciové indexy zaznamenali za celý uplynulý týždeň výrazné zisky. Dow Jones aj S&P 500 stúpli o viac ako 5 %. Dow Jones zaznamenal najprudší týždenný nárast od októbra 2022 a S&P 500 od apríla 2025. Nasdaq Composite si pripísal viac ako 6 % a zaznamenal najlepší týždeň od apríla.
Dow Jones si v piatok pripísal 591,99 bodu alebo 1,18 % a uzavrel na 50.774,94 bodu. Širší index S&P 500 vzrástol o 1,60 % na 7297,49 bodu a technologický index Nasdaq Composite o 2,31 % na 24.129,50 bodu.
Motorom piatkového rastu boli technologické tituly. Akcie Meta a Amazonu sa posilnili o viac ako 3 %, respektíve približne o 4 %. Akcie výrobcu čipov Broadcom si pripísali takmer 4 % a akcie vývojára umelej inteligencie (AI) Anthropic takmer 11 %.
Všetky tri hlavné americké akciové indexy zaznamenali za celý uplynulý týždeň výrazné zisky. Dow Jones aj S&P 500 stúpli o viac ako 5 %. Dow Jones zaznamenal najprudší týždenný nárast od októbra 2022 a S&P 500 od apríla 2025. Nasdaq Composite si pripísal viac ako 6 % a zaznamenal najlepší týždeň od apríla.