Akcie výrobcov čipov USA prudko vzrástli a dostali sa na nové maximá
Autor TASR
New York 24. apríla (TASR) - Akcie amerických výrobcov čipov v piatok prudko vzrástli a dostali sa na historické maximá. Vysoké očakávania tržieb Intelu podporili optimizmus, že boom v oblasti umelej inteligencie (AI), ktorý tento rok ťahá rast polovodičového sektora, sa neochladzuje. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.
Index čipových titulov Philadelphia Semiconductor Index vzrástol o 2,5 % na historické maximum a zrejme predĺži svoju rekordnú ziskovú sériu na 18 dní. Od začiatku roka sa index posilnil o viac než 42 %.
Akcie čipových spoločností patria medzi najväčších víťazov investičnej vlny technologických gigantov do budovania infraštruktúry pre umelú inteligenciu.
„Preteky v budovaní AI infraštruktúry pokračujú. Vidíme silné výsledky, najmä polovodičových firiem, a žiadne známky spomaľovania dopytu po AI,“ uviedol globálny investičný stratég spoločnosti Edward Jones Angelo Kourkafas.
Podľa údajov LSEG I/B/E/S by zisky samotného polovodičového segmentu mali v 1. kvartáli vyskočiť o 104,9 %. Na porovnanie, očakáva sa, že zisky širšieho sektoru informačných technológií indexu S&P 500 vzrastú o 46,2 %.
Akcie Intelu vyskočili o 22,3 % a prekonali svoje maximum z obdobia dot-com bubliny v roku 2000 po prognóze vysokých tržieb, ktorá signalizuje robustný dopyt po centrálnych procesoroch (CPU). Akcie konkurenčných firiem AMD a Arm stúpli o 11,8 %, respektíve o 8,1 %.
Akcie Nvidie, ktorá je najhodnotnejšou spoločnosťou na svete, vzrástli o 1,2 %. Veľkú časť minuloročného rastu čipových akcií ťahala práve Nvidia, ktorej zisky podporil silný dopyt po jej grafických procesoroch (GPU).
