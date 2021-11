Akcie Zoomu v utorok prudko klesli

New York 24. novembra (TASR) - Akcie poskytovateľa videokonferenčných služieb Zoom sa v utorok (23. 11.) prudko oslabili. Dôvodom boli hospodárske výsledky, ktoré ukázali spomalenie rastu v 3. kvartáli.



Akcie kalifornskej spoločnosti počas utorkového obchodovania padli až o 18 % a nakoniec uzavreli so stratou 14,71 %, čo bol ich najvýraznejší jednodňový pokles od vstupu na burzu v apríli 2019. Počas uplynulých troch mesiacov sa oslabili celkovo takmer o 42 %.



Výsledky predložené v pondelok (22. 11.) ukázali, že tržby za tri mesiace od augusta do konca októbra medziročne stúpli o 35 % na 1,05 miliardy USD (932,6 milióna eur). Firma pôvodne profitovala z boomu spôsobeného pandémiou, ktorá podporila prácu z domu. Aktuálne spomalenie rastu však sklamalo investorov. V 2. kvartáli sa tržby Zoomu zvýšili o 54 % a v 1. kvartáli vyskočili o 191 %.



(1 EUR = 1,1259 USD)