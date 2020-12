Akcionári spoločnosti Tiffany schválili akvizíciu koncernom LVMH

New York 30. decembra (TASR) - Akcionári americkej klenotníckej spoločnosti Tiffany schválili akvizíciu firmy francúzskym koncernom LVMH v hodnote zhruba 15,8 miliardy USD (12,87 miliardy eur). Po ostrých sporoch, ktoré vypukli pred zhruba štyrmi mesiacmi, tak svetový výrobca luxusného tovaru LVMH americkú firmu s konečnou platnosťou prevezme.



Akcionári Tiffany o akvizícii rozhodli v rámci on-line schôdzky. Z celkového počtu hlasov ich bolo za prevzatie firmy na základe nových podmienok viac než 99 %.



Koncern LVMH podal prvú ponuku na Tiffany koncom minulého roka, a to v hodnote približne 16,2 miliardy USD. Po nástupe pandémie nového koronavírusu v Európe a USA začiatkom jari sa však aj trh s klenotmi dostal do problémov a LVMH začal z akvizície cúvať.



Situácia sa vyhrotila začiatkom septembra, keď francúzsky módny koncern oznámil, že firmu Tiffany nebude môcť prevziať. Ako dôvod uviedol tlak francúzskej vlády na odklad dokončenia akvizície, ako aj viaceré zlé rozhodnutia Tiffany. Americká firma sa preto obrátila na súdy, aby LVMH donútili pôvodnú dohodu splniť.



Firmy ukončili spor koncom októbra, keď sa dohodli na nižšej cene. Tú znížili o 425 miliónov USD. LVMH tak za akciu Tiffany zaplatí 131,50 USD namiesto koncom roka 2019 navrhnutých 135 USD. Dokončenie celej transakcie je naplánované na začiatok roka 2021.



(1 EUR = 1,2281 USD)