Akcionári Lufthansy schválili vstup štátu do spoločnosti

Frankfurt nad Mohanom 25. júna (TASR) - Akcionári Lufthansy vo štvrtok schválili, že nemecká vláda získa v aerolíniách podiel vo výške 20 %, čo bolo podmienkou štátnej pomoci.



Akcionári potrebnou dvojtretinovou väčšinou odobrili vstup štátu. Spolková vláda poskytne Lufthanse záchranný balík v celkovej hodnote 9 miliárd eur. Pomoc vo štvrtok odobrila aj Európska komisia (EK).



Spolková vláda prijala rozhodnutie akcionárov Lufthansy s uľahčením. Aerolínie tak môžu prekonať "najťažšiu výzvu vo svojej histórii", uviedol spolkový minister hospodárstva Peter Altmaier. Lufthansa má podľa neho šancu vyjsť z krízy ešte silnejšia. Dodal, že vláda nebude mať podiel v spoločnosti ani "o deň dlhšie", než to bude nevyhnutné, a že sa nebude miešať do prevádzkových záležitostí.



Minister financií Olaf Scholz označil rozhodnutie akcionárov za dobrú správu pre firmu, zamestnancov aj Nemecko. "Spolková vláda prostredníctvom tejto finančnej pomoci stabilizuje veľkú nemeckú firmu, ktorá bola úplne zdravá, ale pre pandémiu nového koronavírusu sa dostala do veľkých problémov."