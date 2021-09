Akcionári môžu za havárie lietadiel 737 MAX žalovať vedenie Boeingu

Dover 8. septembra (TASR) - Akcionári amerického výrobcu lietadiel Boeing budú môcť žalovať predstavenstvo firmy v súvislosti s dvomi tragickými haváriami lietadiel 737 MAX v rokoch 2018 a 2019. Rozhodol o tom súd v štáte Delaware.



Podľa sudkyne Morgan Zurnovej prvá nehoda bola "varovaním," čo sa týka kľúčového bezpečnostného systému na palube a firma mala na tento stav reagovať, nie ho ignorovať. Ako dodala, aj keď je pravda, že skutočnými obeťami boli ľudia na palube lietadiel a ich rodiny, čiastočnými sú aj investori, ktorí "prišli o miliardy dolárov".



Podľa Zurnovej sa síce môže zdať, že je to bezcitné, vzhľadom na tragédiu rodín, ktoré stratili príbuzných, firemné právo však pozná aj inú skupinu obetí: Boeing ako firmu a akcionárov". Boeing v reakcii na verdikt uviedol, že "zváži ďalšie kroky".



Lietadlá 737 MAX havarovali v októbri 2018 v Indonézii a marci 2019 v Etiópii, pričom k nehodám došlo za prakticky rovnakých okolností. V obidvoch prípadoch lietadlá havarovali krátko po štarte, za čím mali byť podľa vyšetrovania problémy stabilizačného systému MCAS. Havárie si vyžiadali 346 obetí a lietadlá 737 MAX boli v marci 2019 stiahnuté z oblohy. Súhlas na návrat do prevádzky dostal tento stroj v USA v novembri 2020 a v Európe a Kanade v januári tohto roka.



V januári tohto roka sa Boeing dohodol s americkým ministerstvom spravodlivosti na urovnaní a súhlasil so zaplatením 2,5 miliardy USD (2,11 miliardy eur). Celkovo ho už havárie 737 MAX stáli na pokutách, zrušených objednávkach a iných nákladoch približne 20 miliárd USD. Stále však čelí niektorým civilným žalobám zo strany rodín a najnovšie aj žalobe zo strany akcionárov.



(1 EUR = 1,1860 USD)