Akcionári Slovnaftu nesúhlasia s cenou akcií pri ich odpredaji

Bratislava 28. októbra (TASR) – Drobní akcionári Slovnaftu nesúhlasia s ohlásenou sumou 85 eur za jednu akciu. Túto sumu majú dostať po rozhodnutí valného zhromaždenia rafinérie a Národnej banky Slovenska od majoritného vlastníka Slovnaftu, spoločnosti MOL. Občianske združenie (OZ) Ochrana práv malých akcionárov spoločnosti Slovnaft žiada zvýšenie ceny za akciu minimálne o 15 eur a pokiaľ MOL podmienku nesplní, chystá OZ žalobu. Maďarská skupina MOL sa po ukončení vytesnenia 1,3 % akcionárov stane jediným majiteľom bratislavskej rafinérie.



"OZ Ochrana práv malých akcionárov spoločnosti Slovnaft prostredníctvom svojho právneho zástupcu, advokátskej kancelárie Vivid Legal, bude namietať výšku ponúknutého protiplnenia za akciu a v prípade, že spoločnosť MOL nedorovná protiplnenie na úroveň primeraného protiplnenia, bude žalovať MOL o zaplatenie dorovnania," uviedlo v pondelok OZ vo vyhlásení zaslanom médiám.



Podľa partnera advokátskej kancelárie Dušana Mihalejeho nebolo vytesnenie drobných akcionárov v súlade so zákonom. "V procese 'squeeze-outu', to znamená núteného vytesnenia zostávajúcich akcionárov Slovnaftu, sme identifikovali viacero porušení právnych predpisov. Intenzita porušenia právnych predpisov je taká výrazná, že proces vytesnenia nemožno považovať za zákonný a ponúknuté protiplnenie za akcie nemožno považovať za primerané a spravodlivé," uviedol Mihaleje.



Ponúknutá cena za jednu akciu Slovnaftu, ktorú MOL schválil na valnom zhromaždení, podľa malých akcionárov absolútne nereflektuje primeranú cenu. "Podľa prepočtov znalcov, ktorých malí akcionári oslovili, primeraná cena by sa mala pohybovať v trojciferných číslach," dodali zástupcovia OZ.



Hovorca spoločnosti Slovnaft Anton Molnár obvinenie z nezákonnosti prevodu akcií odmietol. "Cena a ďalšie podmienky výkupu, ako aj celkový postup v procese boli stanovené v súlade s príslušnou legislatívou, pre výpočet ceny sa použili príslušné predpisy," reagoval Molnár s dodatkom, že podmienky a celý proces výkupu akcií boli schválené Národnou bankou Slovenska začiatkom septembra.



Minoritní akcionári mali podľa hovorcu možnosť počas valného zhromaždenia klásť otázky členom predstavenstva. "Cena za jednu akciu Slovnaftu bola stanovená na základe kritérií uvedených v zákone o cenných papieroch, pričom spoločnosť MOL Nyrt. musela ponúknuť cenu, ktorá vyšla ako najvyššia podľa týchto kritérií," dodal Molnár.