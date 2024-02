Akcionári TUI odhlasovali odchod z londýnskej burzy

Frankfurt nad Mohanom 13. februára (TASR) - Akcionári najväčšej svetovej cestovnej skupiny TUI uvoľnili cestu k jej odchodu z londýnskej burzy cenných papierov a možnému návratu na nemecký index stredne veľkých firiem MDax. Účastníci virtuálneho zhromaždenia plán v utorok podporili väčšinou 98,35 % odovzdaných hlasov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Dosiahla sa požadovaná trojštvrtinová väčšina, uviedol po hlasovaní v Hannoveri predseda dozornej rady Dieter Zetsche. Obchodovanie s akciami TUI v Londýne sa ukončí 24. júna, potom budú akcie kótované len vo Frankfurte nad Mohanom a Hannoveri.



Krok by mal umožniť návrat spoločnosti na index MDax, kam by mala by zaradená tento rok v júni, uviedol finančný riaditeľ spoločnosti Mathias Kiep. Zároveň to bude znamenať, že TUI sa stiahne z britského indexu FTSE 250.