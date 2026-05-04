< sekcia Ekonomika
Akcionári UniCredit schválili podanie ponuky na prevzatie Commerzbank
Návrh na vydanie až 470 miliónov nových akcií podporilo 99,5 % zastúpeného kapitálu, oznámila UniCredit.
Autor TASR
Miláno 4. mája (TASR) - Akcionári talianskej banky UniCredit v pondelok na mimoriadnom valnom zhromaždení schválili plán na prevzatie nemeckého konkurenta Commerzbank. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Návrh na vydanie až 470 miliónov nových akcií podporilo 99,5 % zastúpeného kapitálu, oznámila UniCredit. Talianska banka má v úmysle ponúknuť tieto cenné papiere akcionárom Commerzbank výmenou za ich existujúce akcie. Predloženie oficiálnej ponuky je naplánované na utorok (5. 5.). Akcionári Commerzbank potom budú mať štyri týždne na to, aby ponúkli svoje akcie UniCredit.
Commerzbank naďalej vylučuje možné prevzatie. UniCredit po mnohých stretnutiach predložila plán, ktorý by znamenal rozklad banky z pohľadu fungovania pre jej klientov a akcionárom by nepriniesol žiaden prospech, uviedol v pondelok Michael Kotzbauer, zástupca generálnej riaditeľky Commerzbank. Talianska banka nemá záujem „diskutovať o našom obchodnom modeli ani o svojich plánoch pre Commerzbank“, dodal Kotzbauer.
Taliani sa usilujú o prevzatie od septembra 2024. Generálny riaditeľ UniCredit Andrea Orcel tvrdí, že Európa potrebuje väčšie banky, aby dokázala konkurovať silným americkým finančným inštitúciám. UniCredit už v Commerzbank priamo vlastní 26 % akcií a prostredníctvom finančných nástrojov má prístup k ďalším takmer štyrom percentám.
Návrh na vydanie až 470 miliónov nových akcií podporilo 99,5 % zastúpeného kapitálu, oznámila UniCredit. Talianska banka má v úmysle ponúknuť tieto cenné papiere akcionárom Commerzbank výmenou za ich existujúce akcie. Predloženie oficiálnej ponuky je naplánované na utorok (5. 5.). Akcionári Commerzbank potom budú mať štyri týždne na to, aby ponúkli svoje akcie UniCredit.
Commerzbank naďalej vylučuje možné prevzatie. UniCredit po mnohých stretnutiach predložila plán, ktorý by znamenal rozklad banky z pohľadu fungovania pre jej klientov a akcionárom by nepriniesol žiaden prospech, uviedol v pondelok Michael Kotzbauer, zástupca generálnej riaditeľky Commerzbank. Talianska banka nemá záujem „diskutovať o našom obchodnom modeli ani o svojich plánoch pre Commerzbank“, dodal Kotzbauer.
Taliani sa usilujú o prevzatie od septembra 2024. Generálny riaditeľ UniCredit Andrea Orcel tvrdí, že Európa potrebuje väčšie banky, aby dokázala konkurovať silným americkým finančným inštitúciám. UniCredit už v Commerzbank priamo vlastní 26 % akcií a prostredníctvom finančných nástrojov má prístup k ďalším takmer štyrom percentám.