Akcionári VVS chcú poznať možnosti prevodu infraštruktúry na vodárne
Košice 12. marca (TASR) - Mestá a obce na východnom Slovensku žiadajú, aby Východoslovenská vodárenská spoločnosť (VVS) zanalyzovala možnosti prevodu obecnej vodárenskej infraštruktúry do vlastníctva vodární. Zhodli sa na tom zástupcovia takmer 70 miest a obcí na pracovnej porade Klubu akcionárov VVS, ktorý zastupuje 72 percent akcionárov VVS s podielom viac ako 51 percent na základnom imaní vodární. TASR o tom informovala riaditeľka klubu akcionárov Miroslava Hančaková.
Uviedla, že samosprávy ako vlastníci verejných vodovodov a kanalizácií dlhodobo nedisponujú dostatočnými finančnými prostriedkami na ich obnovu, modernizáciu a ďalší rozvoj. Pripomenula tiež, že legislatíva zároveň neumožňuje vodárňam vytváranie odpisov z prevádzkovaného cudzieho majetku, čo v praxi okliešťuje možnosti pre budúce investície.
Predseda dozornej rady vodární a predseda správnej rady Klubu akcionárov VVS Stanislav Hreha tiež upozornil, že vlastníctvo medzi samosprávou a vodárňami - často na území jednej obce, znemožňuje dlhodobo udržiavať štandard v kvalite dodávaných služieb. „Je preto v záujme obyvateľov miest a obcí previesť infraštruktúru na území obcí do majetku vodárenskej spoločnosti, ktorá prevádzkuje celú infraštruktúru v širokom okolí obcí,“ povedal s tým, že je to jediný reálny spôsob, ako zabezpečiť stabilitu, efektívne financovanie a systematickú obnovu vodárenskej infraštruktúry.
Členovia Klubu akcionárov VVS na stretnutí vyzvali predstavenstvo VVS, aby sa touto iniciatívou aktívne zaoberalo. Mestá a obce chcú možnosti prevodu infraštruktúry prerokovať na júnovom valnom zhromaždení.
