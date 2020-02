Akciové indexy v USA a v Európe prelamovali v utorok rekordné maximá

Frankfurt nad Mohanom/Paríž/Londýn/New York 11. februára (TASR) - Hlavné akciové indexy v USA a v Európe v utorok dosiali nové rekordné maximá. Naopak, zlato zlacnelo a dolár voči euru po dosiahnutí 4-mesačného maxima oslabil. Zlepšili sa vyhliadky dopytu po rope, ktorá zdražela. Dôvodom je pokles obáv z ekonomických dôsledkov nákazy novým koronavírusom, čo zvýšilo rizikový apetít investorov.



Z Číny prichádzajú správy, že epidémia koronavírusu by mala byť v apríli zvládnutá. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) sa stále obáva, že nový vírus predstavuje veľké globálne nebezpečenstvo.



MSCI All Country World Index (ACWI) stúpol o 0,64 % a dostal sa na rekordné maximum. Nový rekord stanovil aj paneurópsky index STOXX Europe 600, kľúčový nemecký index Dax a hlavné americké indexy Dow Jones Industrial Average, S&P 500 a Nasdaq Composite.



Dax si v utorok pripísal 0,99 % a uzavrel na 13.627,84 bodu, keď počas obchodovania sa dostal až na rekordných 13.668,43 bodu.



Hlavný francúzsky index CAC 40 vzrástol o 0,65 % na 6054,76 bodu, taliansky FTSE MIB o 0,74 % na 24.688,89 bodu a britský FTSE 100 o 0,71 % na 7499,44 bodu. Index blue-chipov z eurozóny EuroStoxx 50 sa zvýšil o 0,86 % na 3825,84 bodu a paneurópsky index STOXX Europe 600 o 0,90 % na 428,48 bodu.