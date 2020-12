Akciové indexy v USA najprv stanovili nové rekordy, a neskôr oslabili

New York 19. decembra (TASR) - Akcie v USA sa v piatok (18. 12.) mierne oslabili. Politici sa totiž zatiaľ nedokázali dohodnúť na nových fiškálnych stimuloch. Za celý týždeň si však všetky hlavné indexy na Wall Street polepšili.



Kľúčový americký index Dow Jones Industrial Average sa v piatok v skorom obchodovaní najprv dostal na rekordné maximum 30.343 bodov. Potom sa však oslabil a nakoniec uzavrel so stratou 0,41 % na 30.179,05 bodu. Aj širší index S&P 500 aj technologický Nasdaq Composite stanovili najprv nové maximá, ale potom uzavreli s mínusom, keď S&P 500 klesol o 0,35 % na 3709,41 bodu a Nasdaq o 0,07 % na 12.755,64 bodu.



Všetky tri indexy sa za celý týždeň posilnili, Dow Jones si pripísal 0,4 %, S&P 500 1,3 % a Nasdaq až 3,1 %.



Spomedzi jednotlivých titulov si v piatok opäť výrazne polepšila Tesla, ktorej akcie sa dostali na rekordné maximum. Tesla sa totiž v pondelok (21. 12.) stane súčasťou indexu S&P 500, čo donútilo fondy sledujúce index, aby do svojich portfólií dokúpili akcie Tesly celkovo v hodnote okolo 85 miliárd USD (69,34 miliardy eur). Akcia Tesly ukončila obchodovanie s plusom 6 % na rekordných 695 USD. Od polovice novembra, keď bolo oznámené jej zaradenie do indexu S&P 500, si polepšila približne o 70 % a od začiatku roka vyskočila o 700 %.



(1 EUR = 1,2259 USD)