Akciové trhy, dolár a bitcoin po voľbách v USA rastú

Frankfurt nad Mohanom 6. novembra (TASR) - Popredné akciové burzy v Európe v stredu na začiatku obchodovania rástli. Trh reagoval na voľby v USA, kde síce ešte nie sú spočítané všetky hlasy, považuje sa však za takmer isté, že Donald Trump zvíťazí a stane sa 47. prezidentom Spojených štátov. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a DPA.



Očakávania, že Trump sa vráti do Bieleho domu, podporili akciový trh, americký dolár aj kryptomenu bitcoin, ktorá sa ocitla na novej rekordnej úrovni. Američania podľa prieskumov dôverujú Trumpovi v ekonomike viac ako jeho protikandidátke Kamale Harrisovej, a mnohí tiež uviedli, že osobné kvality kandidátov sú pre nich menej dôležité ako ich vlastné financie.



Index Euro-Stoxx-50 si krátko po začiatku obchodovania pripisoval 0,64 %, nemecký DAX 0,80 % a britský TTSE-100 0,9 %. Na Wall Street úvodná fáza obchodovania signalizovala ešte výraznejšie zisky. Investori v Európe majú na druhej strane obavy z Trumpovho protekcionistického kurzu, ktorý by mohol európskym spoločnostiam priniesť vyššie náklady v dôsledku nových ciel, ktorými exprezident Trump hrozil počas volebnej kampane.



Bitcoin sa v stredu ráno prvýkrát dočasne obchodoval nad hranicou 75.000 USD (68.826,28 eura). Najstaršiu kryptomenu na svete podporili očakávania ďalšieho zníženia úrokových sadzieb v USA a predpoklad, že budúci prezident Spojených štátov bude ku kryptomenám zastávať ústretovejší postoj ako súčasná administratíva Joea Bidena.



Trump sa v prezidentskej kampani štylizoval do úlohy veľkého fanúšika bitcoinu a kryptomien a vyhlásil, že ak sa po novembrových voľbách vráti do Bieleho domu, urobí z USA najväčšie krypto centrum planéty a "bitcoinovú veľmoc". Postaveniu bitcoinu by mohlo pomáhať Trumpovo spojenectvo s Elonom Muskom, ktorý kryptomeny popularizuje.



(1 EUR = 1,0897 USD)