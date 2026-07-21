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Akciové trhy majú za sebou negatívny týždeň, viaceré indexy klesli

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

Európsky akciový index Stoxx Europe 600 sa za uplynulý týždeň takmer nepohol a jeho tohtoročná celková výkonnosť predstavuje 8,3 %.

Autor TASR
Bratislava 21. júla (TASR) - Svetové akciové trhy majú za sebou negatívny týždeň. Dominovala v ňom pokračujúca slabosť a poklesy akcií firiem z technologického sektora, či rastúce obavy z obrovských výdavkov do umelej inteligencie (AI). Vojna na Blízkom východe opäť eskaluje, čo vytlačilo ceny ropy nahor smerom k 90 dolárom za barel. V aktuálnom komentári to konštatoval vedúci produkt manažmentu Tatra Asset Managementu (TAM) Martin Smrek.

„Hlavné americké akciové indexy v uplynulom týždni poklesli od 0,9 % (Dow Jones Industrial Average) do 2,9 % (Nasdaq Composite). Ich tohtoročná výkonnosť sa pohybuje v rozpätí od 8,5 % do 9,8 %,“ priblížil odborník.

Európsky akciový index Stoxx Europe 600 sa za uplynulý týždeň takmer nepohol a jeho tohtoročná celková výkonnosť predstavuje 8,3 %. Japonský akciový index Nikkei, tento rok najvýkonnejší z významných svetových indexov, v uplynulom týždni výrazne poklesol o 6,4 %. Jeho tohtoročná výkonnosť je aktuálne na úrovni 27,4 %.

V Spojených štátoch zverejnili čerstvé inflačné dáta, pričom pozitívne podľa odborníka prekvapila spotrebiteľská aj výrobná inflácia. Spotrebiteľské ceny v USA v júni medzimesačne klesli o 0,4 %, čo je najviac od roku 2020. Medziročná inflácia sa spomalila na 3,5 % z májových 4,2 %, pričom analytici očakávali infláciu na úrovni 3,8 %. Nečakane klesli aj výrobné ceny, a to o 0,3 %, pričom analytici očakávali ich stagnáciu. Medziročne výrobná inflácia spomalila na 5,5 %.

„Vývoj nadväzuje na slabšie dáta spotrebiteľskej inflácie, čo naznačuje postupné uvoľňovanie inflačných tlakov v americkej ekonomike. To môže zmierniť tlak na menovú politiku americkej centrálnej banky,“ zhodnotil Smrek.

Pripomenul, že zverejňovanie výsledkov firiem za druhý kvartál začalo v uplynulom týždni v USA výsledkami bánk, z ktorých mnohé prekonali očakávania. Celkovo aktuálnu výsledkovú sezónu podľa odborníka sprevádzajú veľké očakávania, ktorých prvou obeťou sa stala spoločnosť IBM. „Jej akcie poklesli v utorok uplynulého týždňa o 25 %, najviac od roku 1987. Investori neboli spokojní so zverejnenými predbežnými výsledkami za druhý kvartál, ktoré zaostali za očakávaniami, ani s očakávaniami do budúcnosti,“ vysvetlil Smrek.

V tomto týždni budú investori podľa neho opäť pozorne sledovať vývoj situácie na Blízkom východe. Prímerie aktuálne neplatí, napätie aj ceny ropy preto stúpajú. Naďalej bude v centre pozornosti výsledková sezóna, údaje zverejnia viaceré významné svetové firmy. „V Európe bude zasadať Európska centrálna banka (ECB), očakáva sa, že úrokové sadzby ponechá tentokrát bez zmeny,“ doplnil odborník.
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