< sekcia Ekonomika
Akciové trhy majú za sebou negatívny týždeň, viaceré indexy klesli
Európsky akciový index Stoxx Europe 600 sa za uplynulý týždeň takmer nepohol a jeho tohtoročná celková výkonnosť predstavuje 8,3 %.
Autor TASR
Bratislava 21. júla (TASR) - Svetové akciové trhy majú za sebou negatívny týždeň. Dominovala v ňom pokračujúca slabosť a poklesy akcií firiem z technologického sektora, či rastúce obavy z obrovských výdavkov do umelej inteligencie (AI). Vojna na Blízkom východe opäť eskaluje, čo vytlačilo ceny ropy nahor smerom k 90 dolárom za barel. V aktuálnom komentári to konštatoval vedúci produkt manažmentu Tatra Asset Managementu (TAM) Martin Smrek.
„Hlavné americké akciové indexy v uplynulom týždni poklesli od 0,9 % (Dow Jones Industrial Average) do 2,9 % (Nasdaq Composite). Ich tohtoročná výkonnosť sa pohybuje v rozpätí od 8,5 % do 9,8 %,“ priblížil odborník.
Európsky akciový index Stoxx Europe 600 sa za uplynulý týždeň takmer nepohol a jeho tohtoročná celková výkonnosť predstavuje 8,3 %. Japonský akciový index Nikkei, tento rok najvýkonnejší z významných svetových indexov, v uplynulom týždni výrazne poklesol o 6,4 %. Jeho tohtoročná výkonnosť je aktuálne na úrovni 27,4 %.
V Spojených štátoch zverejnili čerstvé inflačné dáta, pričom pozitívne podľa odborníka prekvapila spotrebiteľská aj výrobná inflácia. Spotrebiteľské ceny v USA v júni medzimesačne klesli o 0,4 %, čo je najviac od roku 2020. Medziročná inflácia sa spomalila na 3,5 % z májových 4,2 %, pričom analytici očakávali infláciu na úrovni 3,8 %. Nečakane klesli aj výrobné ceny, a to o 0,3 %, pričom analytici očakávali ich stagnáciu. Medziročne výrobná inflácia spomalila na 5,5 %.
„Vývoj nadväzuje na slabšie dáta spotrebiteľskej inflácie, čo naznačuje postupné uvoľňovanie inflačných tlakov v americkej ekonomike. To môže zmierniť tlak na menovú politiku americkej centrálnej banky,“ zhodnotil Smrek.
Pripomenul, že zverejňovanie výsledkov firiem za druhý kvartál začalo v uplynulom týždni v USA výsledkami bánk, z ktorých mnohé prekonali očakávania. Celkovo aktuálnu výsledkovú sezónu podľa odborníka sprevádzajú veľké očakávania, ktorých prvou obeťou sa stala spoločnosť IBM. „Jej akcie poklesli v utorok uplynulého týždňa o 25 %, najviac od roku 1987. Investori neboli spokojní so zverejnenými predbežnými výsledkami za druhý kvartál, ktoré zaostali za očakávaniami, ani s očakávaniami do budúcnosti,“ vysvetlil Smrek.
V tomto týždni budú investori podľa neho opäť pozorne sledovať vývoj situácie na Blízkom východe. Prímerie aktuálne neplatí, napätie aj ceny ropy preto stúpajú. Naďalej bude v centre pozornosti výsledková sezóna, údaje zverejnia viaceré významné svetové firmy. „V Európe bude zasadať Európska centrálna banka (ECB), očakáva sa, že úrokové sadzby ponechá tentokrát bez zmeny,“ doplnil odborník.
„Hlavné americké akciové indexy v uplynulom týždni poklesli od 0,9 % (Dow Jones Industrial Average) do 2,9 % (Nasdaq Composite). Ich tohtoročná výkonnosť sa pohybuje v rozpätí od 8,5 % do 9,8 %,“ priblížil odborník.
Európsky akciový index Stoxx Europe 600 sa za uplynulý týždeň takmer nepohol a jeho tohtoročná celková výkonnosť predstavuje 8,3 %. Japonský akciový index Nikkei, tento rok najvýkonnejší z významných svetových indexov, v uplynulom týždni výrazne poklesol o 6,4 %. Jeho tohtoročná výkonnosť je aktuálne na úrovni 27,4 %.
V Spojených štátoch zverejnili čerstvé inflačné dáta, pričom pozitívne podľa odborníka prekvapila spotrebiteľská aj výrobná inflácia. Spotrebiteľské ceny v USA v júni medzimesačne klesli o 0,4 %, čo je najviac od roku 2020. Medziročná inflácia sa spomalila na 3,5 % z májových 4,2 %, pričom analytici očakávali infláciu na úrovni 3,8 %. Nečakane klesli aj výrobné ceny, a to o 0,3 %, pričom analytici očakávali ich stagnáciu. Medziročne výrobná inflácia spomalila na 5,5 %.
„Vývoj nadväzuje na slabšie dáta spotrebiteľskej inflácie, čo naznačuje postupné uvoľňovanie inflačných tlakov v americkej ekonomike. To môže zmierniť tlak na menovú politiku americkej centrálnej banky,“ zhodnotil Smrek.
Pripomenul, že zverejňovanie výsledkov firiem za druhý kvartál začalo v uplynulom týždni v USA výsledkami bánk, z ktorých mnohé prekonali očakávania. Celkovo aktuálnu výsledkovú sezónu podľa odborníka sprevádzajú veľké očakávania, ktorých prvou obeťou sa stala spoločnosť IBM. „Jej akcie poklesli v utorok uplynulého týždňa o 25 %, najviac od roku 1987. Investori neboli spokojní so zverejnenými predbežnými výsledkami za druhý kvartál, ktoré zaostali za očakávaniami, ani s očakávaniami do budúcnosti,“ vysvetlil Smrek.
V tomto týždni budú investori podľa neho opäť pozorne sledovať vývoj situácie na Blízkom východe. Prímerie aktuálne neplatí, napätie aj ceny ropy preto stúpajú. Naďalej bude v centre pozornosti výsledková sezóna, údaje zverejnia viaceré významné svetové firmy. „V Európe bude zasadať Európska centrálna banka (ECB), očakáva sa, že úrokové sadzby ponechá tentokrát bez zmeny,“ doplnil odborník.