Akciové trhy minulý týždeň výrazne rástli, povzbudilo ich prímerie
Autor TASR
Bratislava 13. apríla (TASR) - Americké akciové indexy v uplynulom týždni vzrástli najviac od novembra 2025, silný rast zaznamenali akcie aj v iných častiach sveta. Investorov povzbudilo ohlásenie prímeria na Blízkom východe. Ceny ropy na tento vývoj reagovali silným poklesom. Konštatoval to v aktuálnom komentári vedúci produkt manažmentu Tatra Asset Managementu (TAM) Martin Smrek.
„Na dvojtýždňové prímerie v rámci vojny na Blízkom východe reagovali akciové trhy silným rastom. Americký index Dow Jones Industrial Average vzrástol v uplynulom týždni o 3 %, index S&P 500 o 3,6 % a technologický index Nasdaq Composite dokonca o 4,7 %. Indexy tak zaznamenali najlepší týždeň od novembra minulého roku a druhým silným týždňom za sebou pokračujú v aprílovom odraze,“ priblížil. Ich tohtoročná výkonnosť je však stále mierne negatívna, na úrovni -0,3 % až -1,5 %.
Odborník vyzdvihol, že akciové indexy v uplynulom týždni rástli výrazne aj v iných častiach sveta. Európsky index STOXX Europe 600 si za týždeň polepšil o 3,1 % a jeho tohtoročná výkonnosť predstavuje 3,8 %. Tohtoročný líder, japonský akciový index Nikkei vzrástol v minulom týždni o 7,2 %, pričom jeho tohtoročná výkonnosť už presiahla 13 %.
Na prímerie razantne reagovali aj ceny ropy, keď sa Brent aj WTI v uplynulom týždni opäť dostali pod hranicu 100 dolárov za barel, pričom poklesli o viac ako 12 %. „Na druhej strane platí, že priechod Hormuzským prielivom je momentálne otvorený iba čiastočne, pod prísnou kontrolou Iránu s výraznými obmedzeniami. Celková doprava je výrazne obmedzená, pohyb lodí je len zlomkom bežného počtu,“ pripomenul Smrek.
Avizoval, že aj v aktuálnom týždni bude v centre pozornosti vojna na Blízkom východe. Americký prezident Donald Trump ešte v nedeľu (12. 4.) oznámil, že Spojené štáty zablokujú Hormuzský prieliv. Oznámenie nasledovalo potom, ako mierové rozhovory medzi USA a Iránom nedospeli k dohode. Ceny ropy následne v pondelok opäť rástli cez hranicu 100 dolárov za barel.
Okrem toho v USA cez týždeň zverejnia dáta ohľadom výrobnej inflácie, v Európe dáta o vývoji obchodu a priemyselnej produkcie. Čína zverejní okrem iného informáciu o raste hrubého domáceho produktu. V USA začína aj aktuálna výsledková sezóna, a to finančnými korporáciami ako JPMorgan, Goldman Sachs, Bank of America či BlackRock.
„Naďalej je potrebné byť pripravený na rozkolísaný vývoj na akciových trhoch. Dlhodobé problémy s dodávkami cien ropy a pokračujúci rast cien ropy by mohol významne negatívne ovplyvniť globálnu ekonomiku a spôsobiť ďalšiu nervozitu a poklesy na akciových trhoch,“ upozornil Smrek.
Pokračujúca vojna na Blízkom východe môže podľa neho spôsobiť prehlbovanie poklesov na akciových trhoch. „Na druhej strane, história ukazuje, že akonáhle sa začnú črtať náznaky vyriešenia konfliktu takéhoto typu, akciové trhy na to môžu zareagovať odrazom k pôvodným úrovniam,“ dodal odborník.
