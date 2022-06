Akciové trhy pokračujú v pondelok v zotavovaní

Tokio/Frankfurt nad Mohanom/Paríž 27. júna (TASR) - Tokijská burza v pondelok pokračovala v posilňovaní a zaznamenala tretí ziskový obchodný deň po sebe. Nadviazala na výrazné oživenie na Wall Street na konci minulého týždňa. Nový týždeň otvorili rastom aj európske burzy a nadviazali na výrazné piatkové (24. 6.) oživenie, keď zaznamenali najlepší deň za viac než tri mesiace.



Kľúčový japonský index Nikkei 225 si v pondelok pripísal 1,43 % a uzavrel na 26.871,27 bodu. Širší index Topix stúpol o 1,11 % na 1887,42 bodu.



Nové slabšie údaje z USA z konca minulého týždňa podporili špekulácie, že inflácia už dosiahla svoj vrchol alebo sa k nemu už blíži a že americká centrálna banka (Fed) by mohla spomaliť zvyšovanie úrokových sadzieb. To výrazne zlepšilo náladu na trhoch.



V pozitívnom trende pokračovali v pondelok ráno aj európske burzy. Kľúčový nemecký index Dax sa o 9.33 h SELČ nachádzal so ziskom 1,45 % na 13.308,12 bodu. Hlavný francúzsky index CAC 40 bol v pluse 0,87 %, taliansky FTSE MIB 0,96 %, španielsky IBEX 35 0,55 % a britský FTSE 100 stúpol o 0,74 %. Index blue-chipov z eurozóny EuroStoxx 50 sa posilnil o 1,16 % a paneurópsky index STOXX Europe 600 o 1,07 %.