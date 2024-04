Akciové trhy v Číne a Hongkongu za 3 roky padli o skoro 5 biliónov USD

Peking/Hongkong 6. apríla (TASR) - Akciové trhy v Číne a Hongkongu za uplynulé 3 roky padli o takmer 5 biliónov USD (4,6 bilióna eur), čo je viac ako hodnota celého indického akciového trhu. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.



Hodnota akcií v Číne a Hongkongu od roku 2021 klesla o 4,8 bilióna USD, čo je podľa banky HSBC viac ako hodnota indického akciového trhu. Táto štatistika neveští pre Čínu ani Hongkong nič dobré, najmä vzhľadom na fakt, že indická burza (National Stock Exchange of India, NSE) v rovnakom období iba rástla.



NSE v januári predbehla hongkongskú Hong Kong Stock Exchanges and Clearing (HKEX) a podľa údajov Svetovej federácie búrz (World Federation of Exchanges) sa stala štvrtou najväčšou burzou na svete. S trhovou kapitalizáciou 4,63 bilióna je treťou najväčšou burzou v Ázii.



To svedčí o tom, že indické akcie v posledných rokoch získali na popularite a vyvíjali sa výrazne odlišne od čínskych hongkongských akcií, ktoré sa výrazne oslabili.



Index CSI 300 v pevninskej Číne klesá už nepretržite tri roky po sebe, pričom minulý rok sa znížil o 11,4 %. Hongkonský index Hang Seng je na tom ešte horšie, keď sa v roku 2023 oslabil o 13,8 %, pričom to bol už jeho štvrtý negatívny rok po sebe. Oba indexy v minulom roku zaznamenali najhorší výkon spomedzi hlavných ázijsko-pacifických indexov.



Znepokojenie investorov aktuálne vyvoláva kríza v čínskom realitnom sektore, čo malo negatívny vplyv aj na akcie v Hongkongu, kde sú kótované akcie mnohých čínskych developerov, ako sú Evergrande Group a Country Garden.



Peking si na rok 2024 stanovil ako cieľ rast ekonomiky na úrovni 5 %. Analytici sú však skeptickí, pokiaľ ide o jeho splnenie. Agentúra S&P Global Ratings minulý týždeň uviedla, že v roku 2024 očakáva expanziu čínskeho HDP o 4,6 %, po zvýšení o 5,2 % v roku 2023.



Bývalý šéf burzy HKEX Nicolas Aguzin v marci pre CNBC uviedol, že slabá dôvera v Čínu, vysoké úrokové sadzby a geopolitika majú negatívny vplyv na hongkongské akcie a znižujú počet nových kótovaní na burze.



(1 EUR = 1,0841 USD)