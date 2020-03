Akciové trhy v USA aj Európe sa zotavujú po pondelkovom páde

New York/Frankfurt nad Mohanom/Paríž/Londýn 10. marca (TASR) - Wall Street otvorila v utorok po pondelkovom (9. 3.) páde, ktorý bol najprudší od roku 2008, výrazne v pluse. Kľúčový index Dow Jones Industrial Average si tesne po začiatku obchodovania pripísal vyše 800 bodov. Zotavujú sa aj európske akciové trhy.



Dow Jones po otvorení vzrástol o 844 bodov alebo 3,5 %. V pondelok padol o vyše 2000 bodov alebo takmer 7,8 %. Širší index S&P 500 sa v utorok tesne po začiatku obchodovania nachádzal v pluse o 3,2 %, rovnako ako technologický index Nasdaq Composite.



Spomedzi firiem indexu Dow Jones si najviac polepšili ropné tituly, akcie Exxon Mobil posilnili o 8,9 % a Chevron o 6,4 %.



Americký prezident Donald Trump v pondelok hovoril o znížení daní a daňových úľavách, ktorými by chcel obmedziť negatívne dôsledky epidémie koronavírusu. Potenciálne daňové stimuly by boli pre ekonomiku dodatočnou podporou k výdavkovému balíku v objeme 8,3 miliardy USD (7,2 miliardy eur), ktorý Trump podpísal vo februári.



V pondelok sa zotavovali aj európske burzy. Index blue-chipov z eurozóny EuroStoxx 50 o 14.29 h SEČ sa nachádzal s plusom 2,08 % na 3020,58 bodu o 8,45 % a kľúčový nemecký index Dax s plusom 2,06 % na 10.844,32 bodu. Hlavný francúzsky index CAC 40 stúpol o 2,14 %, taliansky FTSE MIB o 0,70 % a britský FTSE 100 o 2,72 %.



(1 EUR = 1,1456 USD)