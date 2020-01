Akciové trhy v USA mali úspešný rok

New York 1. januára (TASR) - Americké akciové indexy uzatvorili rok 2019 výrazným rastom, pričom indexy S&P 500 a Nasdaq ho ukončili najvýraznejším rastom za šesť rokov. Výrazný celoročný rast zaznamenal aj hlavný index newyorskej burzy Dow Jones, ktorý zaznamenal najväčší celoročný rast za posledné dva roky.



Záver roka na akciovom trhu pozitívne ovplyvnilo vyhlásenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý oznámil, že predbežnú obchodnú dohodu s Čínou podpíšu USA 15. januára. Slávnostný podpis sa uskutoční v Bielom dome. Trhy však okrem toho v priebehu roka podporilo zníženie úrokových sadzieb v USA, pozitívne údaje z ekonomiky a v závere roka zmiernenie neistoty v súvislosti s odchodom Británie z Európskej únie.



Kľúčový index newyorskej burzy Dow Jones Industrial Average vzrástol v závere utorkového obchodovania (31. 12.) o 0,3 % a obchodovanie uzatvoril na úrovni 28.532,61 bodu. Za celý rok 2019 to znamená rast o 22 % a najväčší celoročný rast od roku 2017.



Ešte výraznejší rast zaznamenali širší index S&P 500 a technologický index Nasdaq. Aj tieto indexy pridali v závere obchodovania minulého roka 0,3 % a obchodovanie uzatvorili v prvom prípade na úrovni 3230,24 bodu a v druhom na úrovni 8972,60 bodu. V obidvoch prípadoch to predstavuje najvýraznejší ročný rast od roku 2013, keď S&P 500 pridal za rok 2019 celkovo 29 % a Nasdaq 35 %.



Ako povedal pre agentúru AFP Quincy Krosby zo spoločnosti Prudential Financial v Číne, pod veľkú časť entuziazmu na trhoch sa podpísali očakávania, že rast svetovej ekonomiky sa začne v roku 2020 zrýchľovať, aj keď iba mierne. Či sa však očakávania trhov zrealizujú, to je otázne, najmä, či pozitívne údaje vykáže ekonomika Číny, ktorá je druhá najväčšia na svete.