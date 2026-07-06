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Akciové trhy v USA otvorili obchodovanie rastom
Kľúčový index burzy Dow Jones Industrial Average vzrástol po otvorení burzy o 0,2 % na 53.004 bodov.
Autor TASR
New York 6. júla (TASR) - Hlavné indexy newyorskej burzy otvorili pondelkové obchodovanie rastom. Prvé obchodovanie po sviatočnom dni v závere týždňa, keď pre oslavy 250. výročia vyhlásenia nezávislosti USA boli trhy v USA zatvorené, potiahli najmä technologické akcie. Informovala o tom agentúra AFP.
Kľúčový index burzy Dow Jones Industrial Average vzrástol po otvorení burzy o 0,2 % na 53.004 bodov. Širší index burzy S&P 500 zaznamenal rast o 0,4 % na 7516,48 bodu a najvýraznejšie vzrástol technologický index Nasdaq Composite, ktorý dosiahol 26.038,77 bodu. V porovnaní so záverom predchádzajúceho obchodovania to predstavuje zvýšenie o 0,8 %.
Patrick O'Hare z portálu Briefing.com však uviedol, že za rastom technologických akcií nie je žiadna „špecifická správa, ktorá by slúžila ako katalyzátor“. Podľa neho je za rastom iba úsilie investorov využiť predchádzajúci pokles akcií technologických titulov.
Kľúčový index burzy Dow Jones Industrial Average vzrástol po otvorení burzy o 0,2 % na 53.004 bodov. Širší index burzy S&P 500 zaznamenal rast o 0,4 % na 7516,48 bodu a najvýraznejšie vzrástol technologický index Nasdaq Composite, ktorý dosiahol 26.038,77 bodu. V porovnaní so záverom predchádzajúceho obchodovania to predstavuje zvýšenie o 0,8 %.
Patrick O'Hare z portálu Briefing.com však uviedol, že za rastom technologických akcií nie je žiadna „špecifická správa, ktorá by slúžila ako katalyzátor“. Podľa neho je za rastom iba úsilie investorov využiť predchádzajúci pokles akcií technologických titulov.