Akciové trhy v USA otvorili rastom, potiahli ich správy z trhu práce

New York 8. augusta (TASR) - Po otrasoch na trhoch koncom minulého a začiatkom tohto týždňa sa situácia stabilizovala a americké akcie otvorili štvrtkové obchodovanie rastom, podobne ako to predchádzajúce. Tentoraz ich nahor potiahli nové informácie z amerického trhu práce, konkrétne o vývoji počtu žiadostí o podporu v nezamestnanosti. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Podľa údajov amerického ministerstva práce počet nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti klesol v týždni do 3. augusta o 17.000 na 233.000. To znamená najvýraznejší pokles za 11 mesiacov. Ekonómovia očakávali pokles počtu žiadostí na 240.000.



Do pol hodiny od začiatku obchodovania vzrástol hlavný index newyorskej burzy Dow Jones Industrial Average o 1,2 % na 39.207,46 bodu. O minimálne percento vzrástli aj širší index burzy S&P 500 a technologický index Nasdaq. V prvom prípade sa zvýšil o 1,1 % na 5257,78 bodu, v druhom o 1 % na 16.362,50 bodu.



Predchádzajúci prepad trhov, ku ktorému došlo v závere minulého, najmä však na začiatku tohto týždňa, spôsobila správa ministerstva práce z piatka (2. 8.) o vývoji na trhu práce za mesiac júl. Tá ukázala, že v danom mesiaci vzniklo v USA omnoho menej nových pracovných miest, než sa očakávalo, a navyše, nezamestnanosť vzrástla o 0,2 percentuálneho bodu na 4,3 %. Očakávalo sa pritom zotrvanie nezamestnanosti na predchádzajúcej úrovni 4,1 %. To zvýšilo obavy, že ekonomika USA smeruje do recesie.



V utorok (6. 8.) sa však trhy začali zotavovať. Prispeli k tomu predstavitelia americkej centrálnej banky Fed, ktorí uviedli, že nepriaznivé správy z amerického pracovného trhu neznamenajú smerovanie americkej ekonomiky do recesie. Indexy vzrástli na začiatku obchodovania aj v stredu (7. 8.), na záver však zaznamenali mierny pokles.