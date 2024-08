Akciové trhy v USA pokračujú v raste

New York 7. augusta (TASR) - Situácia na akciových trhoch sa postupne upokojuje. Po prepade na začiatku týždňa a návrate k rastu počas utorkového obchodovania (6. 8.) pokračovali akcie na newyorskej burze v raste aj v stredu. Informovali o tom agentúry AFP a Reuters.



K rastu prispeli už správy z Japonska, keď japonská centrálna banka oznámila, že bude pokračovať v uvoľnenej menovej politike. Viceguvernér Bank of Japan Šiniči Učida povedal, že v období nestabilných finančných trhov centrálna banka nepristúpi k ďalšiemu zvýšeniu úrokových sadzieb. V reakcii na to kurz japonského jenu oproti doláru opäť klesol.



Necelú polhodinu od začiatku obchodovania dosiahol hlavný index newyorskej burzy Dow Jones Industrial Average 39.347,15 bodu. To znamená rast o takmer 1 %. Širší index burzy S&P 500 vzrástol o 1,5 % na 5317,79 bodu a technologický index Nasdaq Composite vyskočil o 1,9 % na 16.673,73 bodu.



Aj v utorok na záver obchodovania zaznamenali indexy S&P 500 a Nasdaq Composite rast, pričom obchodovanie ukončili oproti predchádzajúcemu dňu vyššie o viac než 1 %. Prispeli k tomu vyjadrenia zástupcov americkej centrálnej banky Fed, že nepriaznivé správy z amerického trhu práce z minulého týždňa neznamenajú smerovanie americkej ekonomiky do recesie.