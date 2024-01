Akciový index S&P 500 vzrástol na nové historické maximum

New York 22. januára (TASR) - Po zaznamenaní rekordu v závere minulého týždňa pokračovali akciové trhy v USA v raste aj v pondelok, pričom index S&P 500 sa posunul na nový rekord. Informovala o tom agentúra Reuters.



Širší index burzy v New Yorku S&P 500 dosiahol počas pondelkového obchodovania 4868,41 bodu. Prekonal tak piatkovú (19. 1.) uzatváraciu hodnotu 4839,81 bodu, ktorou index prekonal dovtedajšie maximum zaznamenané v januári 2022.



"Situácia sa mení v prospech býčieho trhu," povedal David Donabedian z CIBC Private Wealth US. Dodal, že náladu investorov momentálne podporuje dôvera v silu americkej ekonomiky. Sú presvedčení, že ekonomika USA dokáže zvládnuť akúkoľvek výšku úrokových sadzieb.



Čo sa týka jednotlivých titulov, index výrazne podporili akcie firiem, ako Alphabet, Meta a Apple, ktoré vzrástli o 0,5 % až 1,1 %. Ešte výraznejší rast zaznamenali výrobcovia čipov, ako Nvidia, Broadcom a Micron Technology. Tie pridali 0,6 % až 2 %.